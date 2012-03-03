جلسه گروه تاریخ و اعلام دانشنامه پیامبر اعظم برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هفتاد و سومین جلسه گروه تاریخ و اعلام دانشنامه پیامبر اعظم(ص) با هدف غنای محتوای علمی مقالات با حضورحجت الاسلام رسول قلیچ، حجت الاسلام قاسم خانجانی، حجت الاسلام آقا نوری از اعضای شورای علمی گروه در دفتر دانشنامه برگزار شد.

در این جلسه بررسی محتوایی مقاله "بدیل بن ورقاء" تألیف سید علی حسینی زاده در دستور کار قرار گرفت.

این مقاله در مورد بُدیل فرزند ورقاء بن عبدالعزی از قبیله خزاعه است وی ساکن مکه بوده و بزرگ خزاعه شمرده می‌شد او را از زیرکان عرب شمرده‌اند. از آنجا که قبیله خزاعه از دوستان پیامبر بوده و علاوه بر هم پیمانی با آن حضرت، عده ای از آنان مسلمان بودند آنان راز دار پیامبر در منطقه تهامه بودند و هیچ خبری را از آن حضرت پنهان نمی کردند.

در ادامه به بررسی محتوایی مقاله "بجیله" تألیف منتظر القائم پرداخته شد.

بجیله قبیلهای عربی از قبایل جنوبی شبه جزیره و از اعراب قحطانی که منسوب به زنی به نام بجیله هستند که دختر صعب ابن سعد العشیره است. این قبیله از فرزندان انمار بن اراش بن عمرو بن الغوث بن نبت بن زید بن کهلان بن سبا اند. بجیله بت ذوالخلصه را میپرستیدند بجیله پیوسته با همسایگان خود در چالش بود و روابط دوستی مشخصی با دیگر قبایل یمنی اطراف خود همچون مذحج داشت از اینرو در بسیاری از قبایل پراکنده شدند. و جریر بن عبدالله بجلی مجددا آنها را متحد کرد.

سپس مقاله «بنی تمیم» تألیف حاجی زاده بررسی شد.

بنی تمیم :یکی از بزرگترین قبایل اعراب در زمان پیامبر اکرم (ص) بود

از لحاظ جغرافیایی محل سکونت این قبیله سرزمین "دهناء" بوده است. دهناء در بادیه بصره واقع شده است که در واقع ، شامل هفت کوه است. قبیله بنی تمیم اساسا چادر نشین و قبل از اسلام بت پرست بودند . این قبیله دارای احشام و اموال فراوانی بودند. با گسترش اسلام در شبه جزیره عربستان سران قبایل مختلف عرب خدمت پیامبر اکرم (ص)می رسیدند واسلام می آوردند .سال نهم هجری به جهت این که گروه ها ی بسیاری از اعراب نزد پیامبر (ص)در مدینه آمدند و اسلام آوردند، به « سنة الوفود » مشهوراست.

اعضاء شورای علمی با طرح نقطه نظرات علمی و بررسی نقاط قوت و ضعف ساختاری و محتوایی طرح مقالات، پیشنهادات اصلاحی خود را ارائه کردند.