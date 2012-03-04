اخذ تعهد غیرقانونی از کارگران بازنشسته/ سرپرست تامین اجتماعی: در جریان نیستم!

اولیاء علی بیگی در گفتگو با مهر از صدور بخشنامه ای در تامین اجتماعی خبر داد که طی آن نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی کارگران در زمان پاان کار تغییر خواهد یافت.

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، با تاکید بر اینکه در قانون برنامه پنجم توسعه پیش بینی شده است که میانگین حقوق 2 سال آخر خدمت کارگران به عنوان مستمری دوران بازنشستگی تعیین شود، اظهار داشت: البته در همین قانون نیز مطرح شد که اگر حقوق 2 سال آخر خدمت کارگران نامتعارف بود، از میانگین 5 سال آخر برای محاسبه مستمری استفاده کنند.

علی بیگی ادامه داد: متاسفانه اخیرا بخشنامه ای از سوی سازمان تامین اجتماعی صادر شده است که طی آن بدون بررسی وضعیت حقوقی 2 سال آخر خدمت افراد و اینکه آیا در این مدت حقوق افراد نامتعارف بوده و یا خیر که نیاز به بررسی وضعیت حقوقی 5 سال آخر داشته باشد، به صورت کلی برای همه کارگران میانگین 5 سال آخر محاسبه می شود که مدنظر قانون نیست.

این مقام مسئول کارگری تاکید کرد: با صدور این بخشنامه و اخذ تعهد از کارگران، عملا همه افراد از محاسبه بهترین وضعیت حقوقی خود برای دوران بازنشستگی محروم می شوند و با سپردن تعهد، بخشنامه غیرقانونی تامین اجتماعی را عملی می کنند.

وی تصریح کرد: اصل بر این است که اگر فردی برای بازنشستگی اقدام کرد و حتی زمانی که حقوق 2 سال آخر وی نامتعارف به دلیل ارتقاء و تغییرات شغلی تشخیص داده شد، از وی مستندات و مدارک درخواست شود و اگر فرد نتوانست مدارک لازم ارائه کند، آنگاه میانگین حقوق 5 سال گذشته وی به عنوان مستمری محاسبه و اعلام شود.

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور خاطر نشان کرد: اخذ تعهد از کارگرانی که به سن بازنشستگی رسیده اند باعث بروز جنگ روانی بین آنها شده است و متاسفانه شاهد هستیم که افراد بسیار زیادی از این بخشنامه تامین اجتماعی متضرر شده اند و ناراضی هستند.

علی بیگی اظهار داشت: تامین اجتماعی حق گرفتن تعهد کتبی از افراد را ندارد و نمی توان تنها با صدور یک بخشنامه حقوق و مستمری همه کارگران رسیده به سن بازنشستگی را با یک فرمول محاسبه کرد.

وی این مطلب را نیز افزود که برای رفع این مشکل و توقف اجرای بخشنامه تامین اجتماعی در شعب سراسر کشور از سرپرست تامین اجتماعی پرسیدیم ولی وی گفت که در جریان صدور چنین بخشنامه ای نیست!