به گزارش خبرگزاری مهر، حدود 80 درصد از فیلمبرداری فیلم سینمایی "1، 2، 3،... 5" در دامغان انجام شده و بخش‌هایی از این فیلم به زودی در تهران جلوی دوربین می‌رود. بدی آب و هوا و شرایط جوی و سختی کار به گونه‌ای بود که فیلمبرداری این فیلم تا 33 جلسه در دامنه و کوهستان‌های دامغان به طول انجامید و 20 درصد باقیمانده فیلمبرداری که اکثراً پلان‌های داخلی هستند در تهران ادامه پیدا می‌کند.

پیش‌تولید اولین ساخته محمد معیری در بهار 90 آغاز شد که به دلایل فنی وقفه‌ای در آن افتاد و مجددا در مهرماه 90 به طور جدی پیش‌تولید فیلم از سر گرفته و در نهایت فیلمبرداری این فیلم در 21 دی ماه 90 کلید خورد و فیلمبرداری آغاز شد.

حدود 80 درصد از صحنه‌های این فیلم را پلان‌های خارجی تشکیل می‌دهند که با سختی خاص خود ضبط شده‌است. فیلم در گونه فیلم‌های "جاده‌ای" تعریف می‌شود و از بازیگران شاخصِ ایرانی و افغانستان در این فیلم استفاده شده‌است. داستان در دوره طالبان شکل می‌گیرد و به قدرت رسیدن و فجایعِ طالبان را در سال 1999 روایت می‌کند.

فیلم روایت پنج زندانی است که محکوم به اعدام هستند و باید توسط دو عضو طالبان برای ایجاد رعب و وحشت در شهر دیگری اعدام شوند که در حین این جابجایی یکی از این زندانیان موفق به فرار می‌شود و ماموران به خاطر اینکه جانِ خودشان در خطر نیافتد مجبور به جایگزینی فردی دیگر به جای زندانی فراری می‌شوند.



در این فیلم، همایون ارشادی، عبدالولی تلاش، فرهاد خردمند، آناهیتا افشار، شفق چوپان، حسن نوری، ایرج صادقی طاری، فرهاد اخلاقی، علی باقری، حمیدرضا آذرنگ، امیر مولوی، علی جاویدفر به ایفای نقش می‌پردازند.





عوامل فیلم عبارتند از:

تهیه‌کننده و کارگردان: محمد معیری/ مدیر برنامه‌ریزی و دستیار اول کارگردان: علی نظری/ دستیار دوم کارگردان: حجت حسن‌زاده/ منشی صحنه : حمیرا نعمت‌الله/ جانشین تولید: محمد معصومی/ مدیر فیلمبرداری: علیرضا برازنده / دستیاران فیلمبردار: مرتضی سبحانی، عباس رضوانی، مهدی رجبی، محمد کریمی، حسین داوودی / سینه‌موبیل: علی راسخی/ فیلمبردار پشت صحنه: سرکیو مسگری/ عکاس: محسن سیدی/ امور اداری: بهار متاعی/ مدیر هنری: مشکین مهرگان/ لباس: آزاده صانعی/ دستیار لباس: آزاده صانعی، سوفیا شکری/ دوخت لباس: عباس غفاری/ صحنه: مجید کارآمد/ گریم: محسن ملکی/ دستیاران گریم: مهرداد حیدرخانی، حسین شاکری، نجمه سلیم خانی/ صدابردار: عباس رستگارپور/ دستیار صدا: بابک مرادی/ مدیر تدارکات: محمد معصومی /دستیاران تدارکات: تایماز گودرزی، محمد حیدرقلی و کمیل آریان منش/ تدوین: هایده صفی‌یاری/ دستیار تدوین: آهنی/ طراحی صدا: ایرج شهرزادی / مسئول بدلکاران: علیرضا قره‌خانی/ جلوه‌های ویژه: حمید رسولی‌نژاد/ تدارکات دامغان: مجتبی کشاورز/ پذیرایی: جعفر قوشه/ مسئول ماشین صحنه: رمضان یاقوت/ تولید موسسه سینمایی آوین آترین سیمیا/ مسئول روابط عمومی: توحید ولی‌بیگی.

محمد معیری همزمان با انقلاب به تهران آمد و دوره‌های تکمیلی انجمن سینمای جوان را گذراند. در سال 67 برای ادامه تحصیل در رشته سینما به ایالات متحده مهاجرت کرد و وارد "دانشگاه ایالتی نورت ریج" با گرایش کارگردانی سینما شد، با اتمام دوره‌های سینمایی دانشگاه در سال 74 با بازگشت به ایران مشغول به فعالیت‌ سینمایی شد و فیلم‌های کوتاه "گل"، "دونده"، "دریا" و "زمستان اتمی" و یک فیلم مستند حاصل فعالیتش در ایران است.

فیلمِ "زمستان اتمی" در جشنواره‌های مختلف شرکت داده شد و موفق به دریافتِ جایزهء بهترین کارگردانی جشنوارهء بین‌المللی "کبیج تاون" کانادا شد. همچنین فیلمِ مستند "غرض نقشی" که به زندگی "مرحوم محمدعلی ترقی‌جاه" اختصاص داشت از دیگر کارهای محمد معیری به شمار می‌آید.