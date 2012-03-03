جشن " تیرما سیزده " در فهرست میراث معنوی کشور ثبت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، امید عزیزی با اشاره به اینکه جشن "تیرماسیزده" از جشنهای کهن گیلان زمین است، افزود: در ایران باستان هر روز از ماههای سال با نام خاصی مشخص و زمانی که اسم روز با اسم همان ماه یکی می شد، جشنی بزرگ به همان نام برگزار می شد.

وی همچنین اظهارداشت: به عنوان مثال روز 13 تیرماه مصادف با جشن تیرماسیزده (تیرگان) است، از آنجائیکه در گیلان جشن تیرماسیزده به دلیل گاهشماری مخصوص این منطقه با آبان ماه مصادف می شود، این جشن در شب بیست وهفتم آبان ماه شمسی برگزار می شد.

مدیرکل میراث فرهنگی گیلان گفت: برگزاری جشن تیرماه سیزده بدین صورت است که ابتدا فرزند نخست خانواده پس از استحمام، "مشرفه" یا ظرف مسی را برداشته و به طرف چشمه حرکت می کند، پس از برداشتن آب از چشمه به سمت خانه می آید و در حالیکه با کسی صحبت نمی کند و به عقب برنمی گردد، خود را به آستانه منزل می رساند.

وی افزود: امیری خوان اشعاری را در رابطه با این جشن می خواند، فرد به درون منزل آمده و مشرفه را به سمت حاضران می برد، هر کدام از حاضران انگشتری و یا شیء با ارزش خود را با نیت قبلی درون مشرفه می اندازند، پس از اتمام این مرحله امیری خوان شروع به امیری خوانی می کند.

عزیزی گفت: فرزند نخست خانواده دستش را درون مشرفه کرده و می چرخاند، انگشتر و یا یکی از نشانها را بیرون آورده و صاحب نشان با توجه به مضمون اشعاری که امیری خوان ذکر می کند، نیت خود را بیان می کند، این مراسم تا پایان در آوردن تمامی نشانهای درون مشرفه ادامه دارد.

وی اظهارداشت: این آئین دارای کارکردهای اجتماعی از قبیل مراسم خواستگاری، مراسم آشتی کنان، صله رحم و غیره است.

مدیرکل میراث فرهنگی گیلان گفت: به دلیل آنکه این آئین، ریشه در اساطیر و گاهشماری گیلانی دارد و در آبان ماه شمسی که مصادف با تیرماه گیلانی است، برگزار می شود.

وی افزود: برگزاری هرچه باشکوهتر آن با پیش زمینه مطالعاتی و هماهنگی با مراکز علمی و دانشگاهی باعث حفظ این جشن خواهد شد.

عزیزی ادامه داد: در راستای احیا و حفظ این میراث معنوی استان که در 25 خرداد امسال با شماره 106 در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است، این جشن را در تقویم فرهنگی سالانه خود قرار داده و نسبت به برگزاری آن با همکاری سازمانهای مردم نهاد اقدام می کند.