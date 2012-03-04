تکرار افتخار در خراسان رضوی/ انتخابات پر شور و حداکثری برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، از لحظات نور افشانی ماه نیز ساعتها سپری شده بود، اما این قطار متصل انسانی در شعب اخذ رای پویا و پر نشاط به دنبال ادای تکلیف بودند.

مثل همه جای ایران، هر چه زمان تمدید می شد، تاثیری در کاهش عرض و طول صفوف به هم فشرده مردم همیشه در صحنه مشهد و شهرهای مختلف این استان نداشت.

کوشش جانانه

با اتمام زمان اخذ رای در بیش از سه هزار و 86 شعبه اخذ رای در 12 حوزه انتخابیه در استان کار شمارش توسط افراد ذیربط آغاز شد.

کوشش جانانه اعضای هیئت اجرایی و بازرسی و نظارت در داخل محل شمارش آرا و شور و هیجان و اضطراب و انتظار در ترد نامزدها و هواداران آنها صحنه های دیدنی آخرین لحظات شب گذشته بود.

مردم خراسان رضوی به مانند همه مردم ایران شب را تا صبح با طعم گس انتظار سپری کردند، در دو ساعت اول، اخبار کم کم قابلیت انتشار می یافت.

هر لحظه نامی به گوش می رسید، نزدیکی های سحر حوزه هایی که از جمعیت کمتری برخوردار بودند، چهره نماینده خود را شناختند.

در برخی حوزه های مثل کاشمر، نماینده فعلی مردم جای خود را به فرد تازه نفس تری داد، این اتفاق در برخی شهرستان های دیگر هم رخ داده است تا مجمع نمایندگان خراسان رضوی در دوره نهم قانونگذاری چهره های تازه ای را در جمع خود ببیند.

در شهرهای بزرگی مثل سبزوار و نیشابور شناخت نفرات منتخب دیرتر انجام شد، جمعیت بالای این نقاط علت این تاخیر بود اما هر چه بود سرنوشت 14 نماینده برای رفتن به بهارستان مشخص شده این افراد شاملحجت‌الاسلام حسین سبحانی‌نیا و علی مروی از حوزه انتخابیه نیشابور، فیروزه و تحت جلگه، محمد اسماعیل‌نیااز حوزه انتخابیه کاشمر، خلیل‌آباد و بردسکن، محمدرضا دهقانی از چناران، طرقبه و شاندیز و هادی شوشتری از قوچان و فاروج هستند.

از حوزه انتخابیه سرخس، فریمان، احمدآباد و رضویه، احمد سجادی، از حوزه انتخابیه درگزحسین محمدزاده، حوزه انتخابیه خواف و رشتخوار محمود نگهبان و از حوزه انتخابیه سبزوار، جوین، جغتای و خوشاب نیز محمدرضا محسنی‌ثانی منتخب شدند.

مردم در حوزه انتخابیه تربت‌‌جام، تایباد و باخرز غلامرضا اسداللهی، در حوزه انتخابیه گناباد و بجستان حجت‌الاسلام محمد رجایی، در حوزه انتخابیه تربت‌حیدریه، زاوه و مه ‌ولات ابوالقاسم خسروی را به مجلس فرستادند.

در مشهد که از پر تب و تاب ترین مهدهای انتخابات کشور محسوب می شود، روند شمارش آرا با پیش بینی ها سازگار بود، اما اینکه ممکن است تعدادی از داوطلبان در دور دوم یک بار دیگر بخت خود را آزمایش کنند، در محاسبات دیده نشده بود.

به هر حال در پایتخت معنوی ایران اسلامی نیز آقایان امیر حسین قاضی زاده نماینده فعلی در صدر لیست منتخبان جای گرفته است و بنی هاشم شهردار سابق مشهد در جایگاه دومین منتخب مردم قرار دارد.

درمشهد تا لحظه تنظیم این گزارش شمارش آرا با نوسان ادامه دارد و مردم باید منتظر دور دوم انتخابات برای انتخاب چند نماینده دیگر این حوزه انتخابیه باشند.