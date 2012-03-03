1500 شعبه کار اخذ رای مجلس نهم در استان کرمانشاه را بر عهده داشتند

به گزارش خبرنگار مهر، هومان بهرامی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران گفت: مردم کرمانشاه به همراه دیگر هم وطنان دیروز حماسه ای تاریخی و ماندگار از خود به جای گذاشتند.
جانشین ستاد انتخابات استان کرمانشاه افزود: دیروز مردم استان کرمانشاه از ساعات اولیه صبح به شعبه های اخذ رای مراجعه کردند و آرای خود را به صندوقهای رای انداختند.
بهرامی با اشاره به اینکه 1500 شعبه اخذ رای در استان کرمانشاه کار رای گیری انتخابات مجلس نهم را بر عهده داشتند، گفت: دیروز مشارکت مردم به حدی بود که زمان رای گیری تا 23 شب چندین بار تمدید شد و بلافاصله پس از انجام کار رای گیری، شمارش آرا در حوزه های انتخابیه استان کرمانشاه آغاز شد.
جانشین ستاد انتخابات استان کرمانشاه تاکید کرد: در حوزه انتخابیه شهرستان اسلام آبادغرب و دالاهو 115 هزار و 491 رای به صندوق ها ریخته شده است که از این تعداد 1165 رای جزو آرای باطله و 114 هزار و 326 رای دیگر جزو آرای سالم بوده اند.
وی افزود: در این حوزه، علی جلیلیان با کسب 43 هزار و 491 رای، مکان اول را به خود اختصاص داده و موفق به ورود به مجلس شده است.
بهرامی تصریح کرد: حشمت الله فلاحت پیشه نماینده فعلی اسلام آبادغرب و دالاهو بعد از جلیلیان، با 39 هزار و 198 رای مکان دوم را در اختیار دارد و نادر نادری با 16 هزار و 556 رای نفر سوم این انتخابات شده است.
جانشین ستاد انتخابات استان کرمانشاه گفت: در حوزه انتخابیه پاوه و اورامانات 88 هزار و 731 رای در صندوقها ریخته شده است که 5917 رای جزو آرای باطله بوده است.
وی تاکید کرد: در این حوزه، نعمت منوچهری با 21 هزار و 602 رای به عنوان نماینده مردم این شهرستانها به مجلس راه یافته است.
بهرامی گفت: در حوزه انتخابیه شهرستان سنقر نیز 51 هزار و 747 رای در صندوقها ریخته شده است.
جانشین ستاد انتخابات استان کرمانشاه افزود: از این تعداد 1472 رای باطله و 49 هزار و 275 رای صحیح بوده است.
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