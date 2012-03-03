1500 شعبه کار اخذ رای مجلس نهم در استان کرمانشاه را بر عهده داشتند

به گزارش خبرنگار مهر، هومان بهرامی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران گفت: مردم کرمانشاه به همراه دیگر هم وطنان دیروز حماسه ای تاریخی و ماندگار از خود به جای گذاشتند.

جانشین ستاد انتخابات استان کرمانشاه افزود: دیروز مردم استان کرمانشاه از ساعات اولیه صبح به شعبه های اخذ رای مراجعه کردند و آرای خود را به صندوقهای رای انداختند.

بهرامی با اشاره به اینکه 1500 شعبه اخذ رای در استان کرمانشاه کار رای گیری انتخابات مجلس نهم را بر عهده داشتند، گفت: دیروز مشارکت مردم به حدی بود که زمان رای گیری تا 23 شب چندین بار تمدید شد و بلافاصله پس از انجام کار رای گیری، شمارش آرا در حوزه های انتخابیه استان کرمانشاه آغاز شد.

جانشین ستاد انتخابات استان کرمانشاه تاکید کرد: در حوزه انتخابیه شهرستان اسلام آبادغرب و دالاهو 115 هزار و 491 رای به صندوق ها ریخته شده است که از این تعداد 1165 رای جزو آرای باطله و 114 هزار و 326 رای دیگر جزو آرای سالم بوده اند.

وی افزود: در این حوزه، علی جلیلیان با کسب 43 هزار و 491 رای، مکان اول را به خود اختصاص داده و موفق به ورود به مجلس شده است.

بهرامی تصریح کرد: حشمت الله فلاحت پیشه نماینده فعلی اسلام آبادغرب و دالاهو بعد از جلیلیان، با 39 هزار و 198 رای مکان دوم را در اختیار دارد و نادر نادری با 16 هزار و 556 رای نفر سوم این انتخابات شده است.

جانشین ستاد انتخابات استان کرمانشاه گفت: در حوزه انتخابیه پاوه و اورامانات 88 هزار و 731 رای در صندوقها ریخته شده است که 5917 رای جزو آرای باطله بوده است.

وی تاکید کرد: در این حوزه، نعمت منوچهری با 21 هزار و 602 رای به عنوان نماینده مردم این شهرستانها به مجلس راه یافته است.

بهرامی گفت: در حوزه انتخابیه شهرستان سنقر نیز 51 هزار و 747 رای در صندوقها ریخته شده است.

جانشین ستاد انتخابات استان کرمانشاه افزود: از این تعداد 1472 رای باطله و 49 هزار و 275 رای صحیح بوده است.

وی گفت: در این حوزه انتخابیه نیز، محمد ابراهیم محبی با کسب 18 هزار و 788 رای توانست وارد مجلس شود.

بهرامی تاکید کرد: در حوزه انتخابیه شهرستان قصرشیرین، سرپل ذهاب و گیلانغرب نیز بیش از 104 هزار و 508 رای به صندوقها ریخته شده است که در این میان فتح الله حسینی با به دست آوردن 25 هزار و 310 رای به عنوان نماینده مردم این شهرستانها در مجلس شورای اسلامی انتخاب شد.

جانشین ستاد انتخابات استان کرمانشاه گفت: در حوزه انتخابیه شهرستان کنگاور، صحنه و هرسین 129 هزار و 540 رای به صندوقها ریخته شده است.

بهرامی در پایان افزود: در این حوزه حجت الاسلام وحید احمدی با کسب 33 هزار و 90 رای به عنوان نماینده این منطقه به مجلس شورای اسلامی راه پیدا کرده است.