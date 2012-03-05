این بازیگر با سابقه سینما و تئاتر درباره جدیدترین فعالیت‌های خود در زمینه تئاتر به خبرنگار مهر گفت: ابتدای سال 91 به دعوت دانشگاه سانتاباربارا به آمریکا سفر می‌کنم و به همین دلیل این روزها نتوانستم برنامه‌ریزی مشخصی برای فعالیت خود در زمینه تئاتر داشته باشم.



خیراندیش یادآور شد: چندی پیش پیشنهادی را برای کارگردانی یک نمایش به تماشاخانه ایرانشهر ارائه دادم که به دلیل سفری که دارم نمی‌توانم برای ماه‌های ابتدایی سال 91 این تجربه را داشته باشم.



وی درباره اولین تجربه کارگردانی خود در زمینه تئاتر گفت: این اولین تجربه کارگردانی من در صحنه تئاتر تهران خواهد بود. پیش از این تجربه‌هایی را در زمینه کارگردانی در شیراز داشتم.



بازیگر نمایش‌ "ملاقات بانوی سالخورده" به کارگردانی حمید سمندریان درباره اثر مدنظر خود جهت کارگردانی در عرصه تئاتر افزود: این نمایش کاری گروهی و بداهه در شرایط است و به طور کلی به موضوع جامعه می‌پردازد. قصد دارم این نمایش را با حضور دخترم و جوانان مستعد تئاتر تولید و اجرا کنم.



خیراندیش تأکید کرد: در این نمایش کارگردان و مخاطب هم به همراه بازیگر درگیر نمایش و اجرا می‌شوند. به همین خاطر می‌توان در این اثر از یک یا چند بازیگر استفاده کرد. بعد از پایان سفر خود در نیمه دوم سال 91 قصد دارم این اثر را در تماشاخانه ایرانشهر یا مجموعه تئاتر شهر به صحنه ببرم.



بازیگر مجموعه "ساخت ایران" به کارگردانی محمدحسین لطیفی درباره دلایل حضور خود در این مجموعه هم گفت: من پیش از این در هیچ کار ویدئوی خانگی حضور نداشتم ولی وقتی آقای لطیفی برای "ساخت ایران" از من دعوت کردند قبول کردم و هم و غم خود را برای این کار گذاشتم. اما متأسفانه این همکاری بسیار کوتاه بود. امیدوارم مردم این کار را دوست داشته باشند.