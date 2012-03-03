کوهنوردان بخش آسارا به بام آفریقا صعود کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، دو تن از کوهنوردان بخش آسارا در قالب تیم کوهنوردی فدراسیون جمهوری اسلامی ایران به بام آفریقا صعود کردند.

14 نفر از اعضای رسمی فدراسیون کوهنوردی کشور که دو کوهنورد بخش آسارا استان البرزنیز از اعضای آن هستند طی مدت شش روز قله پنج هزار و 895 متری کلیمانجارو معروف به بام آفریقا را فتح کردند.



مهدی سهیل فرید و محبوبه خاری کوهنوردان البرزی تیم اعزامی بودند که موفق شدند با وجود سرمای شدید و یخبندان به قله کلیمانجارو صعود کنند.



سوارکاران برتر البرز معرفی شدند



مسابقات در رده ی D با حضور 17 سوارکار در باشگاه دشت بهشت برگزار شد که در پایان علی پاکنژاد از باشگاه نمک

آبرود قهرمان شد، مجتبی مکاری نژاد از باشگاه فرمان آرا بر سکوی دوم ایستاد و رادمرد هوشهمند از باشگاه به کسب مقام سومی رضایت داد.



حمید قلی پور به عنوان برترین رزمی کار کشور شناخته شد



طی نظر سنجی نشریه رزم آور حمید قلی پور به عنوان برترین رزمی کار کشور شناخته شد.



به دنبال این خبر در آکادمی ووشو از برترین رزمی کار مربی و سرمربی کشور تجلیل به عمل آمد و از حمید قلی پور از استان البرز به عنوان برترین رزمی کار کشور از سوی فدراسیون ووشو و هیئت ووشو استان البرز با اهدای جوایز نفیس تقدیر به عمل آمد.



رئیس هیئت ووشو استان البرز نیز تقدیر از قهرمانان را از جمله وظایف هیئت ها و مسئولین استانی و کشوری دانست و گفت: تقدیر از بزرگان ورزش در مقاطع مختلف باعث ایجاد انگیزه و روحیه نشاط ورزشکاران و نیز جامعه خواهد شد.



علی سایه افکن افزود: خوشحالیم که استان البرز ورزشکاران وقهرمانان بزرگی دارد که این خود باعث سرفرازی و افتخار ایران اسلامی است.



ویترین افتخارات پومسه کاران البرزی کامل شد



آخرین مرحله انتخابی تیم ملی پومسه (بانوان) جهت شرکت در مسابقات آسیایی ویتنام 2012 هشت اسفند ماه سال جاری در محل فدراسیون تکواندو برگزار شد.



با توجه به شایستگیهای پومسه کاران البرز و از آنجاییکه استان البرز همواره به عنوان یکی از مدعیان پومسه در کشور مطرح است نمایندگان این استان توانستند با اقتدار کامل پنج سهمیه از تعداد 9 نفر انتخابی تیم ملی را به خود اختصاص دهند.



تکواندوکاران البرزی در هامبورگ به میدان رفتند



تیم باشگاه سلحشور به نمایندگی از هیات تکواندو استان البرز در تورنمنت کلاس A که زیر نظر فدراسیون فدراسیون جهانی تکواندوبرگزارشد حضور یافت، این مسابقات از تاریخ 11 اسفند لغایت 18 اسفند ماه سال جاری در شهر هامبورگ کشور آلمان در حال برگزاری است.



شکاربانی مسافت کمالشهر تا حرم حضرت معصومه را دوید



دونده جوان کمالشهری در اعتراض به هتک حرمت جنایتکاران آمریکایی به کتاب مقدس مسلمین، مسافت 200 متری کمالشهر تا قم را دوید.



ولی شکارنانی دونده کمالشهری ، به نمایندگی از کانون عاشقان شهادت با دویدن روزانه 40 کیلومتر ظرف جند روز آینده به حرم مطهر حضرت معصومه مشرف شود.