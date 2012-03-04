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۱۴ اسفند ۱۳۹۰، ۱۰:۱۲

با مجوز وزارت علوم؛

پژوهشگاه دانشگاهی در 7 دانشگاه کشور راه اندازی می شود

پژوهشگاه دانشگاهی در 7 دانشگاه کشور راه اندازی می شود

با مجوز وزارت علوم علاوه بر 2 دانشگاه تهران و صنعتی شریف، در 5 دانشگاه کشور پژوهشگاه دانشگاهی راه اندازی خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پژوهشگاه های دانشگاهی براساس توصیه اخیر مقام معظم رهبری در دیدار با نخبگان جوان، مبنی بر تاسیس یک پژوهشگاه جدی در دانشگاه ها و در راستای گسترش و تقویت ارتباط و تعامل با مراکز پژوهشی، دانشگاهی و صنعتی داخلی و بین المللی، برنامه ریزی آینده نگر در جهت مواجهه با مسایل و نیازهای صنعت، با تمرکز بر نوآوری، کارایی و اثر بخشی در دانشگاه های کشور راه اندازی می‌شوند.

در این راستا تاکنون دو پژوهشگاه دانشگاهی در دانشگاه های صنعتی شریف و تهران ایجاد شده است.
 
علاوه بر این دو دانشگاه، از سوی معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم، تحقیقات و فناوری مجوز ایجاد پژوهشگاه های دانشگاهی به دانشگاههای صنعتی امیر کبیر، علم وصنعت، صنعتی اصفهان، تربیت مدرس و شیراز ارائه شد. 
کد مطلب 1550689

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