  1. استانها
  2. اصفهان
۱۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱۵:۵۲

رنجبر:

شهرداری اصفهان به دنبال به صفر رسیدن چادر‌خوابی است

شهرداری اصفهان به دنبال به صفر رسیدن چادر‌خوابی است

اصفهان – خبرگزاری مهر: جانشین ستاد تسهیلات سفر شهر اصفهان گفت: به صفر رسیدن چادر‌خوابی در ایام نوروز از مهم‌ترین اهداف و رویکرد‌های شهرداری اصفهان و ستاد تسهیلات سفر این شهر به شمار می‌رود.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن رنجبر ظهر شنبه در جلسه ستاد دائمی سفر‌های استان اظهار داشت: در ایام نوروز 90 چادر‌خوابی در اصفهان با کاهش 35 درصدی مواجه شده و دستیابی به این موضوع یکی از دستاورد‌های این ستاد محسوب می‌شود.

وی با اشاره به اینکه سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های مختلف به منظور تسهیل سفر مسافران نوروزی در اصفهان انجام شده، ادامه داد: اصفهان از فضایی مطلوب و مناسب به منظور پذیرایی از مسافران و گردشگران در ایام نوروز برخوردار است.

جانشین ستاد تسهیلات سفر شهر اصفهان با اشاره به اقدامات صورت گرفته در این ستاد مبنی بر فراهم بودن فضایی مناسب در سطح شهر برای پذیرایی از مسافران نوروزی تاکید کرد: به صفر رسیدن چادر‌خوابی در ایام نوروز از مهم‌ترین اهداف و رویکرد‌های شهرداری اصفهان و ستاد تسهیلات سفر شهر اصفهان به شمار می‌رود.

وی به کمیته‌های تشکیل شده در این ستاد به منظور پذیرایی از مسافران در ایام نورز اشاره کرد و افزود: کمیته‌های اطلاع‌رسانی، فرهنگی، خدمات، حراست، بازرسی و زیبا‌سازی و فضاسازی شهری از جمله این کمیته‌ها محسوب می‌شوند.

رنجبر بیان داشت: اختصاص چهار کمپینگ در ایام نوروز به مسافران از دیگر اقدامات صورت گرفته در شهرستان اصفهان است.
 

کد مطلب 1550693

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها