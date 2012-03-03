به گزارش خبرنگار مهر، محسن رنجبر ظهر شنبه در جلسه ستاد دائمی سفر‌های استان اظهار داشت: در ایام نوروز 90 چادر‌خوابی در اصفهان با کاهش 35 درصدی مواجه شده و دستیابی به این موضوع یکی از دستاورد‌های این ستاد محسوب می‌شود.

وی با اشاره به اینکه سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های مختلف به منظور تسهیل سفر مسافران نوروزی در اصفهان انجام شده، ادامه داد: اصفهان از فضایی مطلوب و مناسب به منظور پذیرایی از مسافران و گردشگران در ایام نوروز برخوردار است.

جانشین ستاد تسهیلات سفر شهر اصفهان با اشاره به اقدامات صورت گرفته در این ستاد مبنی بر فراهم بودن فضایی مناسب در سطح شهر برای پذیرایی از مسافران نوروزی تاکید کرد: به صفر رسیدن چادر‌خوابی در ایام نوروز از مهم‌ترین اهداف و رویکرد‌های شهرداری اصفهان و ستاد تسهیلات سفر شهر اصفهان به شمار می‌رود.

وی به کمیته‌های تشکیل شده در این ستاد به منظور پذیرایی از مسافران در ایام نورز اشاره کرد و افزود: کمیته‌های اطلاع‌رسانی، فرهنگی، خدمات، حراست، بازرسی و زیبا‌سازی و فضاسازی شهری از جمله این کمیته‌ها محسوب می‌شوند.

رنجبر بیان داشت: اختصاص چهار کمپینگ در ایام نوروز به مسافران از دیگر اقدامات صورت گرفته در شهرستان اصفهان است.

