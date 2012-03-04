خانه هایی که قربانی می گیرد/ گازهای مرگ آور در کمین زنان خانه دار

به گزارش خبرنگار مهر، معمولا زنان خانه دار در رعایت نظافت و پاکیزگی منزل یک قدم جلوتر از سایر زنانی هستند که شاغل بوده و فرصت چندانی برای خانه تکانی پایان سال ندارند. این در حالی است که امروزه با ورود انواع شوینده ها و پاک کننده های قوی به بازار، خانمهای خانه دار خیالشان راحت است که با استفاده از این قبیل محصولات، وقت کمتری برای نظافت خانه صرف خواهد شد. در صورتی که برخی از خانمها نسبت به عوارض خطرناک این قبیل شوینده ها آگاه نبوده و توجهی به توصیه ها و هشدارهای سلامت ندارند.

دکتر عبدالکریم پژومند، رئیس بخش مسمومین بیمارستان لقمان حکیم با اشاره به افزایش میزان مراجعات ناشی از استنشاق گازهای شوینده های خانگی به مراکز درمانی در ایام پایانی سال که اغلب این افراد را زنان تشکیل می دهند، گفت: یکی از اتفاقات رایج سنت دیرین خانه تکانی در ایام پایانی سال که گاهی اوقات با حوادث ناگوار همراه می شود، مسمومیتهای ناشی از استفاده همزمان شوینده های اسیدی در محیطهای دربسته است.

وی به استفاده همزمان جوهرنمک و سفید کننده ها در نظافت محیطهای دربسته و کوچک مثل حمام و سرویسهای بهداشتی اشاره کرد و افزود: این کار منجر به آزاد شدن گازهایی مثل اسیدکلرامین در فضا شده که استنشاق آن باعث تحریک قسمتهای بافت تنفسی می شود.



به گفته پژومند، استنشاق این گازها باعث التهابات ریوی شده و گاهی اوقات در افرادی که سابقه آسم و تنگی نفس دارند، می تواند منجر به خطر مرگ شود.



افرادی که در منزل از شوینده های قوی استفاده می کنند، بدون اینکه آن را رقیق کنند با مواد دیگر ترکیب کرده و روی سطوح می ریزند و بدون آنکه از عواقب آن آگاهی داشته باشند، با آب داغ شروع به شستشوی سطح مورد نظر می کنند.



آسیبهای تنفسی به ویژه آسیب حنجره، به دلیل استفاده بی رویه و رعایت نکردن نکات ایمنی در استفاده از مواد سفید کننده و پاک کننده شیمیایی از شیوع بالایی در یک ماه پایانی سال برخوردار است.



دکتر مصطفی قانعی، فوق تخصص ریه نیز ضمن هشدار به زنان خانه دار که از ترکیب جوهر نمک و سفید کننده برای از بین بردن لک کاشیها استفاده می کنند، گفت: استنشاق این مواد منجر به بروز آسم و تنگی نفس ­می شود و به مرور در بدن باقی می ماند و هیچوقت بهبودی کامل حاصل نمی­شود.



وی افزود: یکی از مواردی که آسیب جدی به ریه می­رساند استنشاق اسید است و متاسفانه برخی از خانمهای خانه ­دار برای از بین بردن لک کاشیها و سرامیک به مواد شوینده ، سفید کننده اضافه می­کنند و در برخی از مواقع نیز سفید کننده ها را با جوهر نمک ‌در فضای بسته ترکیب می­کنند که استنشاق بخار متصاعد شده از این ترکیب آسیب جدی و جبران ناپذیر به ریه ­ها وارد می ­کند.



استفاده مداوم از مواد شوینده و پاک کننده ها از جمله جرم گیرها و مواد سفید کننده، سوزش دائم چشم، آلرژی و حتی احتمال بروز سرطان را در زنان خانه دار افزایش می دهد. کاربرد مواد شوینده و پاک کننده از جمله جرم گیرها و مواد سفید کننده در منازل موجب انتشار برخی ذرات شیمیایی خطرناک در حمام، آشپزخانه و سرویسهای بهداشتی می شود که استفاده مداوم ازاین مواد به همراه آب گرم تاثیر منفی آن را دو چندان می کند.

دکتر معصومه مقصودی، متخصص پوست با اعلام اینکه اگزمای دست از بیماریهای شایع پوستی میان افراد است که زنان خانه‌دار به لحاظ استفاده مداوم از مواد شوینده بیش از سایرین در معرض خطر این بیماری هستند، گفت: اگزما یک بیماری التهابی پوست است که خود را با مقادیر متفاوت خارش، قرمزی و پوسته‌ریزی نشان می‌دهد و دامنه بروز آن محدود به دست است.

وی با بیان اینکه عدم استفاده مداوم از مواد شوینده سبب ایمن سازی افراد در مقابل این بیماری شایع است، افزود: اجتناب از مواد تحریکی نخستین راه پیشگیری از اگزمای دست است و در این زمینه می‌بایست از شستشوی مکرر دست با صابون و سایر مواد شوینده رایج در بازار پرهیز شود که امروزه جایگزینهایی مانند پن‌های عاری از مواد قلیایی، خاصیت تحریک ‌کنندگی مواد شوینده را از میان می‌برد و علاوه بر این بهتر استدر کنار استفاده از کرمهای مرطوب‌کننده محافظ دست، برای شستشو ابتدا از یک دستکش نخی و روی آن از دستکشهای لاستیکی رایج استفاده کرد.

آرزو دهقانی، کارشناس اداره پیشگیری از حوادث اورژانس کشور در ارتباط با مواد شیمیایی نظیر سفید کننده ها و اسیدها که در تماس با پوست قرار می گیرند، گفت: این تماسها موجب سوختگیهای بسیار عمیق از نوع سوختگی درجه 3 می شوند.

وی افزود: افراد باید هنگام کارکردن با مواد شیمیایی حتماً از دستکش استفاده کنند و هرگز مواد شیمیایی را در ظروف و بطریهای مخصوص مواد خوراکی نظیر شیشه شربت، شیشه نوشابه، لیوان، پارچ و بطری آب و شیشه مربا نریزند.