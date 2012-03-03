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۱۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱۵:۵۵

شریعت نژاد در گفتگو با مهر:

جزئیات آرا در سه حوزه لرستان/ بروجردی و ملکشاهی راهی مجلس شدند

جزئیات آرا در سه حوزه لرستان/ بروجردی و ملکشاهی راهی مجلس شدند

خرم آباد - خبرگزاری مهر: رئیس ستاد انتخابات استان لرستان جزئیات آرا در سه حوزه انتخابیه استان را تشریح کرد.

حسن شریعت نژاد در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: در حوزه انتخابیه بروجرد و اشترینان از مجموع 134060 رای ماخوذه علاء الدین بروجردی با 41 هزار و 153 رای به عنوان منتخب مردم برگزیده شد.

وی ادامه داد: همچنین هادی مقدسی با کسب 30 هزار و 46 رای و بهرام بیرانوند با کسب 29 هزار و 965 رای به مرحله دوم راه یافتند.

رئیس ستاد انتخابات استان لرستان یادآور شد: همچنین در حوزه انتخابیه شهرستان کوهدشت نیز از مجموع 115079 رای ماخوذه الهیار ملکشاهی با کسب 47 هزار و 88 رای به عنوان منتخب مردم برگیزیده شد.

شریعت نژاد به جزئیات آرا در حوزه انتخابیه دورود و ازنا اشاره کرد و گفت: در این حوزه انتخابیه نیز از مجموع 113554 رای ماخوذه حسین گودرزی با کسب 16 هزار و 482 رای و عباس قائد رحمت با کسب 16 هزار و 147 رای به مرحله دوم راه یافتند.

کد مطلب 1550695

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