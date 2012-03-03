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۱۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱۶:۱۰

حداد عادل در گفتگو با مهر:

اصولگرایان بعد از خلق حماسه مردمی هرگونه اختلاف را کنار بگذارند

اصولگرایان بعد از خلق حماسه مردمی هرگونه اختلاف را کنار بگذارند

عضو شورای مرکزی جبهه متحد اصولگرایان تصریح کرد: امیدوارم اصولگرایان بعد از حضور پرشور مردم در 12 اسفند هرگونه اختلاف و دلخوری را کنار گذاشته و در مجلس مشکلات مردم را رفع کنند.

غلامعلی حداد عادل در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه مهمترین اصل در رعایت اخلاق انتخاباتی کاندیداها بعد از انجام رای گیری و اعلام نتایج چیست، گفت:  امیدوارم هیچ گونه بداخلاقی بعد از انتخابات صورت نگیرد چرا که کاندیداها باید به نحوی باید با هم رقابت کنند که بعد از انتخابات هم بتوانند با هم روبرو شوند.

وی با بیان اینکه همه باید بعد از رای گیری و اعلام نتایج مراقب باشیم و به هیچ وجه یکدیگر را متهم نکنیم گفت: متاسفانه در عرصه انتخابات رعایت نکردن اخلاق انتخاباتی برای بعضی ها مهمتر از رعایت کردن آن است.

حداد عادل در پاسخ به این سئوال که آیا اختلاف اصولگرایان بعد از انتخابات مجلس هم ادامه پیدا می کند گفت: امیدوارم اصولگرایان بعد از حضور پرشور مردم در 12 اسفند هرگونه اختلاف و دلخوری را کنار گذاشته و در مجلس مشکلات مردم را رفع کنند.

کد مطلب 1550698

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