دو نامزد جبهه متحد اصولگرایان اردبیل به مجلس راه یافتند

به گزارش خبرنگار مهر، منصور حقیقت پور و میرقسمت موسوی نامزدهای جبهه متحد اصولگرایان با کسب بیشترین آرا مردمی در حوزه های انتخابیه اردبیل، نیر، نمین و سرعین و شهرستان گرمی تاکنون موفق شده اند به صورت مستقیم به بهارستان بروند.

البته تکلیف یکی دیگر از نامزدهای این جبهه نیز در حوزه انتخابیه اردبیل، نیر، نمین و سرعین به دور دوم رقابتهای انتخاباتی کشیده شده است.

مصطفی افضلی فرد از نامزدهای اصولگرایان در حوزه انتخابیه اردبیل است که تاکنون با کسب 46 هزار رای برای ورود به مجلس باید با رقیب خود در دور دوم رقابت کند.

جبهه متحد اصولگرایان استان اردبیل از پنج حوزه انتخابیه استان در چهار حوزه اردبیل، گرمی، خلخال و مشگین شهر نامزد خود را معرفی کرده بود.

این جبهه در لیستی مشترک با جبهه پایداری از حوزه انتخابیه شهرستانهای اردبیل، نیر، نمین و سرعین منصور حقیقت پور، جواد صبور و مصطفی افضلی فرد را به عنوان نامزدهای نهایی انتخاب کرده بود.



همچنین از حوزه انتخابیه شهرستان گرمی میرقسمت موسوی، از حوزه انتخابیه شهرستانهای خلخال و کوثر احمد شجاعی و از حوزه انتخابیه شهرستان مشگین شهر ولی ملکی در لیست جبهه متحد اصولگرایی و جبهه پایداری حضور داشتند.



شورای هماهنگی و تصمیم گیری این جبهه در حوزه انتخابیه شهرستانهای پارس آباد و بیله سوار به نتیجه قطعی نرسید و نامزد این جبهه در این شهرستانها معرفی نشد.