وزیر ارشاد از حضور مردم در انتخابات قدردانی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، متن کامل پیام سید محمد حسینی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به شرح زیر است:

کدامین دیده از نظاره عظمت حضور مردمی مات نمی‌ماند؟!

کدامین چشم به غیرت، اشک شادمانی نمی‌چکاند؟!

و کدامین دهان، ترانه شکرانه این موفقیت را نمی‌خواند؟!

شکر نعمت داشتن چنین مردم و چنین رهبری، حنجره‌ای به وسعت تعصب دینی و غیرت ملی می‌طلبد.

آنکه در دل طلب خواری ملت می‌کرد، بی‌شک از دیدنت احساس مذلت می‌کرد.

آنچه دوربین‌ها به تصویر کشیدند و دنیا شاهد آن بود، نمی از دریا بود و کمی از لاتحصی!

پاسخ مجلس نهم بی‌گمان قدرشناسی از این احساس تعهد است و شکرانه این نعمت، خدمت است و خدمت!

به عنوان رئیس شورای فرهنگ عمومی کشور از تمام نامزدهای انتخاباتی، که موجبات هم‌افزایی حضور و گرمی منظور را فراهم آوردند، مراتب قدردانی را به‌عمل آورده، به آنان که با رأی مردم، کرسی‌نشین مجلس شورای اسلامی شده‌اند تبریک می‌گویم و نیز همراه با خانواده بزرگ فرهنگ و هنر از یکایک امت همیشه در صحنه، سپاسگزاریم و به استمرار این حضور نقش‌آفرین امیدواریم.