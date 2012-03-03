وزیر ارشاد از حضور مردم در انتخابات قدردانی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، متن کامل پیام سید محمد حسینی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به شرح زیر است:
کدامین دیده از نظاره عظمت حضور مردمی مات نمیماند؟!
کدامین چشم به غیرت، اشک شادمانی نمیچکاند؟!
و کدامین دهان، ترانه شکرانه این موفقیت را نمیخواند؟!
شکر نعمت داشتن چنین مردم و چنین رهبری، حنجرهای به وسعت تعصب دینی و غیرت ملی میطلبد.
آنکه در دل طلب خواری ملت میکرد، بیشک از دیدنت احساس مذلت میکرد.
آنچه دوربینها به تصویر کشیدند و دنیا شاهد آن بود، نمی از دریا بود و کمی از لاتحصی!
پاسخ مجلس نهم بیگمان قدرشناسی از این احساس تعهد است و شکرانه این نعمت، خدمت است و خدمت!
به عنوان رئیس شورای فرهنگ عمومی کشور از تمام نامزدهای انتخاباتی، که موجبات همافزایی حضور و گرمی منظور را فراهم آوردند، مراتب قدردانی را بهعمل آورده، به آنان که با رأی مردم، کرسینشین مجلس شورای اسلامی شدهاند تبریک میگویم و نیز همراه با خانواده بزرگ فرهنگ و هنر از یکایک امت همیشه در صحنه، سپاسگزاریم و به استمرار این حضور نقشآفرین امیدواریم.
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