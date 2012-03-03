وعده های آل خلیفه پوشالی است/ادامه مبارزات تا پیروزی بر رژیم بحرین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه نهرین نت، "آیت الله عیسی قاسم" گفت : قیام مردمی بحرین زاییده مقطع کنونی و بهار عربی نیست، بلکه سابقه طولانی دارد.

این روحانی بحرینی گفت : تحقیر بزرگتر از آن نیست که مردمی را از حقوق خود محروم کنند و اراده و خواسته های آن را نادیده بگیرند.

عیسی قاسم بیان کرد: اراده مردم با وجود اقدامات سرکوبگرانه از جمله بازداشت علما و مردم و کشتار در نهایت پیروز خواهد شد و این سیاستهای سرکوبگرانه ره به جایی نخواهد برد.



وی خاطرنشان کرد: مردم ارزش وحدت خود را فهمیده اند و همه تلاشها برای فتنه افکنی میان صفوف مخالفان با شکست روبرو شده است.

وی گفت : رژیم به وعده های خود ادامه می دهد، اما از نظر عملی، کاری انجام نمی دهد، زیرا زندانها پر است، با سرنوشت کارمندان بازی می شود، حملات شبانه به مناطق مسکونی ادامه دارد و همه خواسته های مردمی نادیده گرفته می شود.