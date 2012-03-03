صدور گواهی فرسودگی تاکسی در مراکز معاینه فنی پایتخت

دکتر صدرالدین علیپور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به طرح ویژه‌ای که با همکاری سازمان تاکسیرانی در خصوص نوسازی ناوگان تاکسیرانی در حال انجام است گفت: برای سرعت بخشیدن به نوسازی ناوگان تاکسیرانی صدور گواهی نامه فرسودگی در مراکز معاینه فنی انجام می شود.

وی در ادامه به آخرین وضعیت قانون 5 ساله شدن معاینه فنی خودروها اشاره کرد و گفت: ما در چند کمیسیون تخصصی آخرین دفاعیات خود را ارائه کردیم اما باید منتظر ماند در صحن مجلس چه تصمیمی گرفته می شود. همچنین معاون محیط زیست رئیس جمهور دردیداری با رئیس مجلس بر تغییر این قانون تا پایان مجلس فعلی تاکید کرده است.

علیپور با اشاره به برنامه های نوروزی این سازمان از استقرار چهار اکیپ های سیار معاینه فنی در مبادی ورودی و خروجی شهر خبر داد و گفت: این اکیپ ها به صورت رایگان نسبت به معاینه و بررسی آلایندگی و ایمنی خودروها اقدام می کنند.

مدیرعامل ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای تهران با اشاره به معاینه فنی اتوبوسها قبل از سفرهای نوروی گفت: در طرح استقبال از بهار، برنامه ریزی خوبی برای معاینه فنی خودروهای سنگین انجام شده که در این راستا امیدواریم تمامی اتوبوس های بین شهری پیش از آغاز سفرها =ی نوروزی معاینه فنی شوند تا با ایمنی کامل و اطمینان از نداشتن هرگونه نقص فنی نسبت به جابه جایی مسافران اقدام کنند.

وی با بیان این که در هفته اول و دوم نوروز به کسانی که به مراکز معاینه فنی مراجعه می کنند، حدود 30 درصد تخفیف داده می شود گفت: در طرح استقابل از بهار، افزایش ساعت کاری مراکز معاینه فنی در دستور کار است که پیش بینی شده حدود 4 تا 5 ساعت افزایش زمان کاری داشته باشیم اما اگر میزان مراجعات بیشتر شود حتی قادر به خدمات رسانی 24 ساعته هم هستیم. با این وجود مرکز معاینه فنی بیهقی برای خدمات رسانی در روزهای تعطیل در نظر گرفته شده تا شهروندان بتوانند پیش از سفرهای نورزوی با معاینه فنی از ایمنی و نداشتن نقص فنی خودروی خود اطمینان پیدا کنند.