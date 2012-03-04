مهمترین اصل بعد از انتخابات مجلس تمکین به آراء مردم است

علیرضا زاکانی در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر اینکه کاندیداهایی که در انتخابات مجلس رأی نیاوردند باید 3 ویژگی مهم را رعایت کنند، گفت: معتقدم آنها باید ابتدا قانون را یک اصل بدانند، به قانون احترام بگذارند و اخلاق انتخاباتی را سرلوحه اقدامات خود قرار دهند.

وی ادامه داد: اگر کاندیداهای شکست خورده و حتی پیروز این 3 ویژگی را رعایت کنند هیچ اتفاقی در صحنه سیاسی کشور بعد از انتخابات نمی افتد.

رئیس ستاد انتخابات جبهه متحد اصولگرایان با تأکید بر اینکه رعایت اخلاق انتخاباتی مهمترین اصل بعد از شمارش رأی است، گفت: کاندیداها باید بعد از رقابت هر رایی که اعلام شد را پذیرا باشند و بدانند که نتیجه انتخاب مردم مورد احترام همه است و نامزدهایی که از نامشان از صندوق رأی بیرون می آید انتخاب آنها هستند و باید به رأی مردم احترام گذاشت.

زاکانی در پایان تأکید کرد: معتقدم مهمترین اصل بعد از انتخابات مجلس تمکین کردن به خواسته و آراء مردم است.