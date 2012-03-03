نظام جمهوری اسلامی ایران متکی به مردم است

سید حسین صابری روز شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: حضور حماسی مردم در انتخابات 12 اسفند دلایل مخلفی دارد که یکی از آنها متکی بودن نظام جمهوری اسلامی ایران به مردم است و مردم می خواهند در سرنوشت چهارساله خود دخالت کنند

وی اطلاع رسانی را دومین دلیل حضور پرشکوه مردم عنوان کرد و یادآور شد: رسانه های گروهی و صدا و سیما در عرصه اطلاع رسانی خوب عمل کردند و مردم با این اطلاع رسانی گسترده انگیزه حضور پیدا کردند.

صابری انتخابات 12 اسفند را انتخابات چند وجهی حساس دانست و ادامه داد: انتخابات مجلس نهم اولین انتخابات بعد از ماجراهای سال 88 بود و دشمنان نظام و انقلاب در چند ماه گذشته سناریوهای مختلفی را برای کاهش حضور مردم تدارک دیدند، اما مردم با حضور پرشکوه خود تمام این قصه های یاس را به شکوفایی انقلاب گره زدند.

وی با بیان اینکه استکبار جهانی بعد از حضور گسترده مردم در در راهپیمایی 22 بهمن برای کاهش حضور مردم در انتخابات تلاش کرد، افزود: دشمنان نظام چه بخواهند و چه نخواهند جمهوری اسلامی ایران الگویی برای کشورهای جهان به خصوص برای کشورهای بوده و نمی توانند کاری از پیش برنند.

استاندار اردبیل در مورد ملاک انتخاب نامزدهای انتخاباتی خود اضافه کرد: ملاک افراد نسبی است، اما من بر اساس پیروی از ولایت و درستی به سه نفر از نامزدهای انتخاباتی رای دادم.

صابری با اشاره به حق انتخاب سه نامزد انتخاباتی تصریح کرد: مردم حوزه انتخابیه اردبیل، نیر، نمین و سرعین سه کرسی نمایندگی در مجلس دارند، بنابراین حق انتخاب سه نامزد را داشتند اما در اردبیل چنین برداشتی وجود ندارد و همه نامزدها تنها به فکر خود هستند که تک رای را تبلیغ می کنند که در عالم سیاست کار خوبی نیست.