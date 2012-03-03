حداد عادل همچنان رای اول را بین رقبای انتخاباتی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اطلاعات رسیده در خصوص شمارش آراء مردم اسلامشهر حداد عادل در رقابت با رقبای انتخاباتی خود در دور نهم مجلس پیشی گرفته است.

آراء حداد عادل که در مجلس هفتم شورای اسلامی به مدت چهار سال ریاست " خانه ملت " را عهده دار بود، در دوره نهم انتخابات مجلس از ابوترابی، و آقا تهرانی که از رقبای انتخاباتی مجلس نهم وی محسوب می شوند، بیشتر است.

بعد از حداد عادل دیگر نامزد اصولگرای انتخابات مجلس نهم، ابوترابی در صدر است که امکان دارد با شمارش آراء صندوق های باقی مانده، حداد عادل، صدر نشینی را به ابوترابی واگذار کند.

هم اکنون و تا این ساعت، رقبای اصلی نهمین دوره مجلس شورای اسلامی، نامزدهای اصولگرا، حداد عادل و ابوترابی هستند که ممکن است با شمارش صندوقهای باقی مانده این آرا به نفع کاندیدای دیگر تغییر کند.

از 60 درصد آراء شمارش شده از صندوق های اخذ رای در اسلامشهر، 40 درصد آرا ثبت رایانه ای شده است.

قدردانی فرماندار اسلامشهر از مردم

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار شهرستان اسلامشهر با قدردانی از حضور مردم اسلامشهر پای صندوق های رای، گفت: این حضور حماسی و دشمن شکن مردم این شهرستان در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در تاریخ ایران به صورت باشکوهی ثبت شد.

غلامحسین آرام با اشاره به خلق حماسه 12 اسفند بیان کرد: در عصری که آرزوی همیشگی امام خمینی (ره) و شهدا در صدور انقلاب اسلامی ایران به سراسر دنیا با خیزش مردم ستم دیده کشور های اسلامی و ضد سرمایه داری در حال محقق شدن است و ثبات نظام های حکومتی مردم سالار را جایگاه و درصد مشارکت مردم معین می کند، بار دیگر شاهد حضوری بی نظیر و انتخابی با بصیرت و لبیکی جانانه به مقام معظم رهبری بودیم و باز مثل همیشه مردم همیشه در صحنه اسلامشهر کارنامه درخشان دیگری از خود در تاریخ انقلاب به یادگار گذاشتند.



آرام با بیان اینکه برنده واقعی این انتخابات مقام معظم رهبری و مردم هستند، این حضور باشکوه در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی را به محضر مقام معظم رهبری و مردم شریف ایران اسلامی تبریک گفت و اظهارامیدواری کرد: خداوند متعال مسئولان را برای خدمت هر چه افزون تر به ملت شریف ایران یاری دهد.

وی با اشاره تلاش و همکاری دست اندرکاران و عوامل اجرایی و نظارتی انتخابات بیان کرد: این قشر به نحو مطلوبی زمینه حضور حماسی مردم و اخذ رای را بر عهده داشتند که این مهم جای تقدیر و تشکر فراوان دارد.

