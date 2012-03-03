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۱۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱۷:۱۶

دبیرکل جمعیت الوفاق بحرین:

آل خلیفه مسبب ویرانی مساجد بحرین است

آل خلیفه مسبب ویرانی مساجد بحرین است

دبیرکل جمعیت الوفاق رژیم بحرین را عامل ادامه شکنجه ها و ویرانی مساجد این کشور دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الوفاق، "شیخ علی سلمان" گفت: توصیه های کمیته حقیقت یاب به ویژه درباره آزادی زندانیان هرگز جنبه اجرایی به خود نگرفته است.

وی افزود: از موضوعات دیگری که مورد بی توجهی قرار گرفته قضیه کسانی است که از کار برکنار شده اند، زیرا تمایلی برای حل موضوع و پایبندی به گزارش کمیته حقیقت یاب وجود ندارد.

علی سلمان بیان کرد: مسببان ویرانی مساجد باید مورد بازخواست قرار گیرند. این تصمیمات از سوی نخست وزیر صادر شده، بنابراین وی مسبب اصلی است.

وی گفت: شکنجه ها ادامه دارد و این شکنجه ها از سوی افراد پاکستانی صورت نمی گیرد، بلکه تصمیم از سوی وزیر یا مقام بالاتر گرفته شده است.

کد مطلب 1550713

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