آل خلیفه مسبب ویرانی مساجد بحرین است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الوفاق، "شیخ علی سلمان" گفت: توصیه های کمیته حقیقت یاب به ویژه درباره آزادی زندانیان هرگز جنبه اجرایی به خود نگرفته است.

وی افزود: از موضوعات دیگری که مورد بی توجهی قرار گرفته قضیه کسانی است که از کار برکنار شده اند، زیرا تمایلی برای حل موضوع و پایبندی به گزارش کمیته حقیقت یاب وجود ندارد.

علی سلمان بیان کرد: مسببان ویرانی مساجد باید مورد بازخواست قرار گیرند. این تصمیمات از سوی نخست وزیر صادر شده، بنابراین وی مسبب اصلی است.

وی گفت: شکنجه ها ادامه دارد و این شکنجه ها از سوی افراد پاکستانی صورت نمی گیرد، بلکه تصمیم از سوی وزیر یا مقام بالاتر گرفته شده است.