اخبار سازمان تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر، به همت اداره تبلیغات اسلامی اسلام آبادغرب، گفتمان همایشی دانشجویی با عنوان ولایتمداری وبصیرت دینی با شرکت دانشجویان دانشکده فنی وحرفه ای اسلام آبادغرب،درمحل این دانشکده برگزار شد.

حجت الاسلام منصور رستمی استادحوزه ودانشگاه وکارشناس برنامه درجمع دانشجویان شرکت کنندگان درگفتمان با اشاره به اینکه تکلیف ما، در برابر پیروی از امامت و ولایت چیست، افزود: باید در خط امامان و در مسیری که معین کرده اند حرکت کنیم واگرانسان اصول عقایدش درست باشد در عصر حاضر که دشمنان داخلی و خارجی از اسلام و ولایت فقیه ترس دارند و تمام توانشان را به کار می گیرند تا نیروی انسانی و بنیادی نظام که عقل واندیشه وفکراست ازبدنه اسلام جداکنند.

وی تصریح کرد: شناخت امام راحل ومقام معظم رهبری باعث می شود تا در برابر هجوم شبهات و اشکالات دشمنان که از روی شیطنت ایجاد می کنند، مقاوم و همچنان در صراط مستقیم در پیروی از ولایت فقیه حرکت و اگر بصیرت نداشته باشیم با چالش روبرو می شویم .

رستمی گفت: باید بیدار و هوشیار و در خط رهبری و تجدید عهد با امام راحل و بزرگان دین را پاس داشته و در مقابل نشانه های قدرت الهی شاکر و خشنود و در مقابل ظلم وستم صبور، تا پیروز باشیم.

کارشناس برنامه تاکید کرد: مسلمانان باید با توجه به سخنان مقام معظم رهبری با بیداری و اتحادخود، دسیسه وتوطئه های دشمنان اسلام و انقلاب رانقش برآب و با بصیرت در مقابل توطئه های نرم دشمن هوشیار و آماده باشند .

او در ادامه اشاره کرد: ما اگر بسیج ومتعهد ودر خط رهبری نباشیم واگر فتنه ها را نشناسیم وتشخیص حق وباطل ندهیم به مشکل بر خواهیم خوردوراه برای پیروزی دشمن هموار خواهیم کرد.

برگزاری گفتمان کارگاهی آثار تربیتی و اجتماعی نماز در جوانرود

توسط اداره تبلیغات اسلامی جوانرود گفتمان کارگاهی با موضوع آثارتربیتی واجتماعی نماز در این شهرستان برگزارشد.

در این گفتمان ملا انور نوری امام جماعت مسجد پیرخدری جوانرود به عنوان کارشناس برنامه با اشاره به آثار و برکات خواندن نماز در زندگی انسانها گفت: نماز خواندن انسان را از زشتیها و منکرات باز می دارد زیرا طبیعت نماز طوری است که آدمی را به یاد نیرومندترین عامل باز دارنده یعنی اعتقاد به مبداء ومعاد می اندازد.

نوری افزود: نماز همانند مربی است که همواره در کنار شاگرد خود بوده و نکات لازم وضروری را به یاد او یادآور می شود و او را تربیت می کند.

وی گفت: امروزه با زیاد شدن مساله بزهکاری در میان نوجوانان و جوانان در سراسر جهان می شود فرهنگ نماز خواندن را گسترش داد تا مانع بروز انحرافات گوناگون در بین اقشار آسیب پذیر جامعه بشویم.

برگزاری گفتمان کارگاهی حقوق زن از دیدگاه قرآن در روانسر

به منظور آشنایی جوانان با دستورات قرآن در خصوص وظایف و حقوق زنان گفتمان کارگاهی با همین عنوان در سالن اجتماعات تبلیغات اسلامی روانسر برگزار شد.

محمد برهان غفوری کارشناس برنامه گفت: در عصر حاضر که با عنوان عصر ارتباطات از آن یاد می شود، مفهوم مرزهای ملی و فرهنگی از بین رفته است در این میان جهان کفر و سکولار با حاکمیت اندیشه پلید صهیونیسم، با سلطه رسانه ای و تبلیغاتی در تلاش است تا با تبلیغات گسترده، خود را مدافع حقوق بشر و حقوق زنان معرفی نماید. در چنین شرایطی ضرورت توجه به اندیشه اسلام در مورد زن و تعریف کرامت و انسانیت او در قرآن و روایات بیش از پیش روشن می شود.

غفوری افزود: نگاه اسلام به زن والاترین نگرشها در همه نظام های موجود تاریخ بشر بوده است، اگر جامعه اسلامی بتواند زنان را با الگوی اسلامی تربیت کند، زن به مقام واقعی خود نائل می آید و حقوق ذاتی خود را کسب خواهد کرد، راه پیش گیری از انحراف در دفاع از حقوق زنان، مبارزه با اندیشه منحط و بی محتوای فمنیسم و راه رسیدن به حقوق و رشد و تعالی زنان، ارائه درکی صحیح از نظریات اسلام و قرآن درباره حقیقت زن و آگاه کردن زنان و مردان مسلمان از حقیقت زن و نقش او در حیات انسانی از دیدگاه قرآن و اسلام است.

غفوری تصریح کرد: روابط مالى و غیر مالى زن و شوهر در حقوق اسلام بر پایه عدل استوار است، در روابط مالى زوجین، زن از استقلال کامل در مالکیت و تصرف اموال خود برخوردار است و این را باید از افتخارات حقوق اسلام شمرد، چرا که تا قبل از قرن بیستم در اکثر کشورهاى اروپایى زن از حداقل حقوق انسانى برخودار نبوده و در زمره محجورین قرار داشت.

برگزاری گفتمان جایگاه زن دراسلام در دالاهو

به همت اداره تبلیغات اسلامی دالاهوگفتمان دینی جایگاه زن دراسلام دربخش ریجاب برگزار شد.

در ابتدای این برنامه حجت الاسلام کماسی کارشناس مراسم درسخنانی خطاب به شرکت کنندگان گفت: آئین اسلام مرد و زن را حقوقی یکسان و برابر داده و هر دو را در حمل بزرگترین مسئولیت های جامعه اسلامی که امربه معروف ونهی از منکر است یکسان مخاطب قرارداده است.

وی تصریح کرد: زنی که در جاهلیت از هرگونه حقوقی محروم و اصولاحق حیات نداشت، باظهور اسلام در تمامی عرصه ها دوشادوش مرد حرکت کرد و حقوقی یکسان یافت و در این باره آیات بسیاری در قرآن کریم اشاره به مساوات زن و مرد را ادای تکلیف و دینداری و بندگی آنان وجوددارد.

کماسی افزود: یکی از عالی ترین برنامه های اسلام که این دین راسرآمدتمام ادیان قرار داده است، ازبین بردن تمام بی عدالتی نسبت به زن بوده است، اسلام بنیان برتری طلبی های قومی، نژادی، جنسی و مالی را ویران کرد و تمام انسانها از مرد و زن، غنی و فقیر، سیاه و سفید، زشت و زیبا را در یک صف قرارداد.

برگزاری گفتمان کارگاهی عرفان های نوظهور در روانسر

با حضور جوانان و به منظور آشنایی با عرفان های کاذب و نوظهور و راهکارهای مقابله با آنان گفتمان کارگاهی با همین عنوان در سالن اجتماعات تبلیغات اسلامی روانسر برگزار شد.

محمد برهان غفوری کارشناس برنامه گفت: عرفان حقیقی یعنی شناخت شهودی خدای متعال، اسماء، صفات و افعال او ولی عرفان کاذب یعنی هر نوع عرفانی که هدف آن چیزی غیر از قرب الهی باشد و راه سلوکی آن نیز مورد تأیید دین نباشد.

وی تاکید کرد: اگر معنویت را به معنای ارتباط باطنی با خدا تعریف کنیم، بسیاری از مردم این ارتباط را دارند، اما اگر مراد از معنویت، معنویت سکولار باشد، کاملا با معنویت دینی، ناسازگاری دارد و طرفداران خاص خود دارد. در عرفان های کاذب نه فقط هیچ ردپایی از جریانات ضد فرهنگی و ضد دینی در ظاهر مشاهده نمی شود، بلکه فردی که جذب شده، نه فقط خود را به دور از خدا و دین نمی بیند، بلکه اساسا خود را کاملا در خدمت عرفان و معنویت می بینند.

غفوری تصریح کرد : عرفان حقیقی، "عرفانی عقلانی" است، نه تنها با عقلانیت سازگار است که همراه آن است. عرفان بدون عقلانیت، عرفانی انسانی نخواهد بود همانطور که عقلانیت منهای عرفان، از انسان، موجودی تک ساحتی و خشک و خشن می‌سازد. انسان کامل، از دیدگاه اسلام، انسانی است که همه ابعاد وجودی‌اش هماهنگ با هم، پیشرفت کند. هیچ بعدی را فدای بعد دیگر نکند.

برگزاری گفتمان دینی دانشجویی در جوانرود

توسط اداره تبلیغات اسلامی جوانرود وبا همکاری دانشگاه پیام نورگفتمان دینی دانشجویی با موضوع تعارض وارزشها ی اجتماع وخانواده در این شهرستان برگزارشد.

در این گفتمان رضا فرجی رئیس دانشگاه پیام نور جوانرود گفت: ارزش ها را می توان در زمره مهم ترین عوامل تعیین کننده جهت های رفتاری اعضای خانواده ها،جامعه و نیز زیربنای نظم اجتماعی دانست.

وی افزود: ارزش های اجتماعی دیرپا و ماندگارند و یک شبه تغییر نمی کند، همان گونه که استقرار ارزش ها دیر زمانی طول می کشد، تغییر آنها و جایگزینی ارزش های جدید نیز به همین سیاق بوده و به مرور زمان و به تدریج صورت می گیرد.

رئیس دانشگاه پیام نور جوانرود گفت: در دو دهه اخیر خانواده در ایران به لحاظ ساختاری و کارکردی و نیز جمعیتی دستخوش تغییر بوده است که این تغییر، خود ناشی از تغییر نظام اجتماعی از اقتصاد کشاورزی به اقتصاد صنعتی و به دنبال آن تضعیف خانواده گسترده و شکل گیری خانواده هسته ای است.

برگزاری گفتمان دینی جوان امربه معروف ونهی از منکردر ثلاث باباجانی

به همت اداره تبلیغات اسلامی جوانرود گفتمان کارگاهی امربه معروف ونهی از منکردر ثلاث باباجانی برگزارشد.

در این گفتمان حجت الاسلام حجت اله حسنی روحانی مستقرثلاث باباجانی با اشاره به دستورات قرآن مبنی بر اهمیت امر به معروف ونهی از منکر گفت: از احکام عملی مسلمانان امربه معروف ونهی ازمنکر است که هرمسلمانی فرد دیگری را از کارهای زشت نهی می کند واورا به انجام دادن کارهای نیکوسفارش می کند.

وی افزود: اجرای امر به معروف و نهی از منکر سبب می شود تا اگر فردی از راه راست بیرون رفت، او را باز گردانند و یا اگر خواست از راه برون شود، وی را به حال خود نگذارند.

حسنی تصریح کرد: می دانیم هر اجتماعی هنگامی سالم و صالح خواهد بود که مقررات و احکامی که برای نظم آن اجتماع وضع شده نسبت به عموم و در همه شرایط اجرا شود.