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۱۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱۶:۴۶

یک مقام مسئول درشهرداری:

میدان امام حسین(ع) پیاده‌راه آیینی پایتخت می‌شود

میدان امام حسین(ع) پیاده‌راه آیینی پایتخت می‌شود

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران، برگزاری همایش بین‌المللی زندگی پیاده در شهر را زمینه ارتقاء پیاده‌راه‌سازی در کشور دانست و گفت: با بهره‌گیری از دانش و تجربه متخصصان ایران و جهان، پیاده‌راه‌سازی تهران انجام و در اولین گام، میدان امام حسین(ع)، پیاده‌راه آیینی پایتخت می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمدجواد شوشتری، با بیان اینکه فاز اول پیاده راه‌سازی میدان شهدا تا امام حسین(ع) شامل تعریض زیرگذر این میدان در دست انجام است و تا پایان فروردین سال 91 پایان می‌یابد، تصریح کرد: در فاز نهایی این میدان به پیاده راهی برای اجرای نمایش‌های آیینی بدل می‌شود.

در فاز اول این پروژه عرض این زیرگذر از 10 به 25 متر افزایش می‌یابد و پس از تکمیل آن، تردد همه خوروهای از محور شرقی - غربی میدان امام حسین(ع) از طریق این زیرگذر و از زیر میدان صورت می‌گیرد.

شوشتری با اشاره به واقع شدن مسجد امام حسین(ع) در حاشیه این میدان اظهار کرد: طرح‌هایی در دست بررسی است تا این میدان نه در مقاطع خاص بلکه در همه سال به مرکزی برای برگزاری مراسم آیینی و فرهنگی بدل شود.

کد مطلب 1550715

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