به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمدجواد شوشتری، با بیان اینکه فاز اول پیاده راه‌سازی میدان شهدا تا امام حسین(ع) شامل تعریض زیرگذر این میدان در دست انجام است و تا پایان فروردین سال 91 پایان می‌یابد، تصریح کرد: در فاز نهایی این میدان به پیاده راهی برای اجرای نمایش‌های آیینی بدل می‌شود.

در فاز اول این پروژه عرض این زیرگذر از 10 به 25 متر افزایش می‌یابد و پس از تکمیل آن، تردد همه خوروهای از محور شرقی - غربی میدان امام حسین(ع) از طریق این زیرگذر و از زیر میدان صورت می‌گیرد.

شوشتری با اشاره به واقع شدن مسجد امام حسین(ع) در حاشیه این میدان اظهار کرد: طرح‌هایی در دست بررسی است تا این میدان نه در مقاطع خاص بلکه در همه سال به مرکزی برای برگزاری مراسم آیینی و فرهنگی بدل شود.