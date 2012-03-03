به گزارش خبرگزاری مهر، یاسر جعفری، دبیر کمیته اجرایی این همایش با بیان این مطلب گفت: این نشست با حضور و سخنرانی سردار جانباز مهندس حیدر بنایی، عضو انجمن جانبازان نخاعی و مشاور اجرایی در امور ایثارگران ستاد حمل و نقل و سوخت کشور و احمد مسجدجامعی، عضو شورای اسلامی شهر تهران برگزار می‌شود.

نشست «زندگی پیاده و معلولان» با مدیریت مهندس مسعود محمدنبی در دومین روز همایش (سه‌شنبه، 16 اسفند) از ساعت 10:30 تا 12:30 برگزار می‌شود.

هم‌چنین دو مقاله با عناوین «توانمندسازی محیط­های شهری در راستای تقویت حضور اجتماعی معلولین در شهر (نمونه موردی: محله یوسف­آباد)» و «تجربه جهانی پروژه‌های مرتبط» در این نشست ارائه می‌شود.

این نشست با همکاری «انجمن باور» در تالار سعدی مرکز همایش‌های بین‌المللی برج میلاد تهران میزبان کارشناسان و دانشجویان و گروهی از معلولان عضو این انجمن خواهد بود.