اخبار کوتاه ورزشی استان کرمانشاه

به گزارش خبر گزاری مهر، مسابقات انتخابی تیم ملی کاراته با حضور 57 ورزشکار در سرسرای شهید کبکانیان تهران برگزار شد که در پایان 14 نفر به اردوی تیم ملی راه یافتند که در میان آن ها اسامی سعید احمدی، پیمان سلطانیان، سامان حیدری و دانیال قره ویسی از کرمانشاه نیز به چشم می خورد.

بر این اساس سعید احمدی در وزن منفی 67 کیلوگرم، پیمان سلطانیان در وزن منفی 84 کیلو گرم و سامان حیدری و دانیال قره ویسی در وزن به اضافه 84 کیلوگرم کاراته کاهای کرمانشاهی هستند که به همراه 10 نفر دیگر به اردوی تیم ملی راه یافته اند.

این نفرات به همراه دیگر ورزشکارانی که کادر فنی تیم ملی اعلام خواهد کرد از 22 اسفندماه تمرینات خود را آغاز می کنند. قرار است نخستین اردوی آماده سازی تیم ملی کاراته در اصفهان برگزار شود.

احسان امینی به جام جهان پهلوان تختی دعوت شد

رضا افضلی، احسان امینی، عرفان امیری و جعفر دلیری چهار آزادکار کرمانشاهی هستند که بنا براعلام رسول خادم مدیر تیمهای ملی و امور فنی فدراسیون کشتی، در رقابت های جام تختی شرکت خواهند کرد.

"محمد علی گنجابی" نیز به عنوان مربی در این رقابت ها حاضر خواهد بود.

رقابتهای بین المللی کشتی آزاد جایزه بزرگ فیلا جام جهان پهلوان تختی روزهای 19 تا 21 اسفند ماه در سرسرای 12 هزار نفری مجموعه آزادی تهران برگزار می شود.

تجلیل از برترینهای ورزش روستایی قصرشیرین

با حضور رئیس اداره تبلیغات اسلامی، امام جمعه، مسئول تربیت بدنی و اعضای هیئت ورزشکاران قصرشیرین از برترینهای ورزش روستایی این شهرستان تجلیل شد.

طی مراسمی و با حضور رییس اداره تبلیغات اسلامی ، امام جمعه ،مسئول تربیت بدنی واعضای هیئت ورزشکاران برتر روستایی( داربلوط ، کرکهرک ،چم امام حسن(ع)، قصرشیرین از نفرات برتر مسابقات روستایی با اهدای جوایز و لوح تقدیر تجلیل بعمل آمد.

حجت الاسلام محمد محمودی رئیس اداره تبلیغات اسلامی قصرشیرین دراین مراسم گفت: اگر ورزش را به عنوان یک پیشه و حرفه در نظر بگیریم اخلاق ورزشی اخلاق حرفه‌ای است، به تعبیر دیگر همانطور که ما در پزشکی، مهندسی، تجارت و اقتصاد نیاز به پیروی از هنجارهایی داریم، ضرورت پیروی از هنجارها در اینجا هم حس می‌شود.

