400 خبر از حماسه مازنیها در انتخابات منتشر شد

کمال رستم علی در گفتگو با خبرنگار مهر با قدردانی از خبرگزاریها، سایتها، روزنامه ها، هفته نامه ها و صدا و سیمای مرکز مازندران که با استقرار در ستاد انتخابات استان، شهرستانها، روستاها و مناطق کوهستانی لحظه لحظه برگزاری انتخابات مجلس نهم را پوشش دادند، عنوان کرد: سهم رسانه های استان در خلق این حماسه پرشکوه غیر قابل انکار است.

وی افزود: با توجه به اهمیت انعکاس اخبار انتخابات برای مردم شریف استان، کمیته اطلاع رسانی ستاد با تدارک 7 دستگاه رایانه با خطوط اینترنت آنلاین، سه خط تلفن و امکانات لازم، فضا را برای استفاده اصحاب رسانه آماده کرد.

رستم علی با اعلام اینکه رسانه و صدا و سیمای مرکز تبرستان در این دو روز نزدیک به 350 خبر را پوشش دادند، افزود: از این تعداد 332 مورد خبر، پنج گزارش تصویری و 13 مورد گزارش خبری بوده است.

وی بیان داشت: در این راستا سایت استانداری قریب به 43 خبر را روی خروجی خود قرار داد که از این تعداد 13 مورد خبر، 23 اطلاعیه، سه گزارش تصویری و چهار مورد بیانیه بوده است.

رستم علی گفت: اتاق خبرنگاران یک ماه پیش از برگزاری انتخابات در استانداری آغاز به کار کرده و خبرنگاران حضور فعال داشتند.

مازندران دارای 12 نماینده در مجلس نهم بوده که به جز حوزه انتخابیه تنکابن، رامسر و عباس آباد که به دور دوم کشیده شده سایر حوزه های انتخابیه منتخبان خود را برای معرفی به بهارستان نهم شناختند.