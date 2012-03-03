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۱۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱۶:۲۲

رستم علی:

400 خبر از حماسه مازنیها در انتخابات منتشر شد

400 خبر از حماسه مازنیها در انتخابات منتشر شد

ساری - خبرگزاری مهر: مسئول کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات مازندران گفت: با حضور پرشور خبرگزاریها، سایتها، روزنامه ها، هفته نامه ها و صدا و سیمای مرکز مازندران بیش از 400 خبر از حماسه پیروزی مازنیها در انتخابات منتشر شد.

کمال رستم علی در گفتگو با خبرنگار مهر با قدردانی از خبرگزاریها، سایتها، روزنامه ها، هفته نامه ها و صدا و سیمای مرکز مازندران که با استقرار در ستاد انتخابات استان، شهرستانها، روستاها و مناطق کوهستانی لحظه لحظه برگزاری انتخابات مجلس نهم را پوشش دادند، عنوان کرد: سهم رسانه های استان در خلق این حماسه پرشکوه غیر قابل انکار است.

وی افزود: با توجه به اهمیت انعکاس اخبار انتخابات برای مردم شریف استان، کمیته اطلاع رسانی ستاد با تدارک 7 دستگاه رایانه با خطوط اینترنت آنلاین، سه خط تلفن و امکانات لازم، فضا را برای استفاده اصحاب رسانه آماده کرد.

رستم علی با اعلام اینکه رسانه و صدا و سیمای مرکز تبرستان در این دو روز نزدیک به 350 خبر را پوشش دادند، افزود: از این تعداد 332 مورد خبر، پنج گزارش تصویری و 13 مورد گزارش خبری بوده است.

وی بیان داشت: در این راستا سایت استانداری قریب به 43 خبر را روی خروجی خود قرار داد که از این تعداد 13 مورد خبر، 23 اطلاعیه، سه گزارش تصویری و چهار مورد بیانیه بوده است.

رستم علی گفت: اتاق خبرنگاران یک ماه پیش از برگزاری انتخابات در استانداری آغاز به کار کرده و خبرنگاران حضور فعال داشتند.

مازندران دارای 12 نماینده در مجلس نهم بوده که به جز حوزه انتخابیه تنکابن، رامسر و عباس آباد که به دور دوم کشیده شده سایر حوزه های انتخابیه منتخبان خود را برای معرفی به بهارستان نهم شناختند.

کد مطلب 1550721

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