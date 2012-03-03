دانشگاهیان کشور از حضور مردم در انتخابات قدردانی کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، در بیانیه‌ای که از سوی معاونان فرهنگی اجتماعی دانشگاه‌های کشور منتشر شد، از حضور دشمن‌شکن مردم در انتخابات که با شکست برنامه‌های دشمن روح شهدای راه علم و فناوری را شاد کرده‌اند قدردانی شده است.

در این بیانیه آمده است: ملت بزرگ، آگاه و هوشیار ایران اسلامی بار دیگر حماسه‌ای عظیم و بی نظیر آفریدند و با دلسرد کردن دشمنان و فتنه ‌گران، قلب رهبر معظم انقلاب و دوستداران ایران اسلامی را شاد و خشنود کردند. خلق صحنه‌‌های زیبا و با شکوه در روز جمعه 12اسفند ماه در پاى صندوق‌هاى رأى، حقیقتاً یک حماسه تاریخى بود که قطعاً نام این روز را در تاریخ پرافتخار کشور عزیزمان به نیکی به ثبت خواهد رساند.

در ادامه این بیانیه آمده است: در شرایطی که دشمنان با بکار بستن حربه‌های مختلف از تهدید و تحریم گرفته تا ترور دانشمندان کشور به ‌دنبال متوقف کردن مسیر پیشرفت ایران اسلامی بوده‌اند، نقش‌آفرینی پرشور مردم در این آزمون، سیلی محکمی بر صورت دشمنان قسم خورده نظام مقدس جمهوری اسلامی بود که قطعاً روح شهدای جهاد علم و فناوری را نیز شاد کرده است.

این بیانیه در پایان می‌افزاید: برگزاری باشکوه این انتخابات نشانه آن بود که هرچه فشار بر مردم افزایش یابد، حضور آنها در صحنه نیز گسترش می‌یابد و تئوری افزایش فشار برای کمرنگ کردن حضور مردم و کاهش پشتیبانی آنها از انقلاب از سوی دشمن توهم محض است.