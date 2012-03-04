آغاز طرح نظارت بر عرضه بنزین نوروزی/ بنزین شب عید تامین شد

جلیل سالاری در گفتگو با مهر با اشاره به آغاز طرح نظارت و بازرسی نوروزی از جایگاه‌های سوخت سراسر کشور، گفت: در حال حاضر بیش از چهار هزار و 800 جایگاه بنزین، گازوئیل و سی.ان.جی در سرسار کشور در مدار بهره برداری قرار دارد که به از 13 اسفند ماه سالجاری طرح نظارت نوروزی از این مجاری عرضه آغاز شده است.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با تاکید بر اینکه طرح نظارت نوروزی از جایگاه هیا بنزین تا 20 فروردین ماه سال 1391 در کل کشور ادامه می یابد، تصریح کرد: بر این اساس از روز گذشته تیم های جدید بازرسی در سطح مناطق 37 گانه پخش فرآورده های نفتی فعال و به مبادی مختلف ذخیره سازی، انتقال، توزیع و عرضه سوخت اعزام شده اند.

این مقام مسئول با اعلام اینکه با انجام این بازرسی‌های دوره ای، با هرگونه تخلف در فروش فرآورده‌های نفتی و به ویژه بنزین و گازوییل برخورد قانونی می شود، اظهار داشت: در حال حاضر وضعیت ذخیره سازی بنزین و گازوئیل کشور در شرایط بسیار مطلوبی قرار دارد.

وی با بیان اینکه برای نوروز امسال هیچ گونه کمبود بنزین و گازوئیلی برای عرضه به مردم وجود ندارد، تاکید کرد: هم اکنون بنزین و گازوئیل نوروزی مردم به طور کامل تامین شده است.

این عضو هیات مدیره شرکت ملی پالایش و پخش نفتی همچنین در پاسخ به این سوال مهر که آیا برای نوروز امسال نصب و راه اندازی جایگاه سیار بنزین در مسیرهای شلوغ و پر رفت و آمد در دستور کار قرار گرفته است؟ توضیح داد: امسال برخی از مسیرهای شلوغ و پر رفت و آمد نوروزی در استان های مختلف کشور شناسایی شده است.

سالاری با اشاره به نصب و راه اندازی جایگاه سیار بنزین در برخی از مسیرهای پر رفت و آمد همچون مسیر تهران – مشهد و مسیرهای منتهی به استانهای شمالی کشور، تبیین کرد: با راه اندازی این جایگاهها مدت زمان سوخت گیری خودروها به حداقل کاهش می یابد.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی همچنین با یادآوری اینکه تاکنون تصمیمی برای تغییر قیمت و سهمیه بنزین توسط دولت گرفته نشده است، اعلام کرد: پیش بینی می شود به زودی ستاد هدفمندی یارانه ها به طور رسمی اطلاع رسانی درباره تغییرات احتمالی بنزینی را انجام دهد.

مجید شهیدی سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی هم اخیرا، تاکید کرده است: با تماس مردم به سامانه پاسخگو در کمتر از مدت 48 ساعت با تشکیل پرونده، هر گونه مشکل و تخلفات احتمالی در جایگاه‌های عرضه سوخت، مورد پیگیری قرار می گیرد.



وی از برخورد قانونی با هرگونه تخلفات احتمالی در مجاری‌ عرضه سوخت سراسری کشور خبر داده و گفته است: شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، ارائه سوخت با کیفیت مطلوب و برخورد مناسب با مردم را در دستور کار قرار داد.