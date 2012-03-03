مازنیها با حضور حماسی در 12 اسفند بر تداوم نظام افزودند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس علی ابراهیمی ظهر شنبه درنشست قرآنی فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران، از حضور حماسی و پرشور مازندرانی ها در انتخابات سرنوشت ساز نهم قدردانی کرد.

وی افزود: حضور عزتمندانه ملت غیور ایران اسلامی، پای صندوقهای رای، بار دیگر بر همگان ثابت کرد که نقش و نسبت مردم با نظام مقدس جمهوری اسلامی، عمیق، اعتقادی و دارای ریشه ‌های تاریخی بوده که پیشینه آن را باید در نهضت حسینی جستجو کرد.

ابراهیمی گفت: حضور دشمن شکن ملت مسلمان ایران در این انتخابات، نمادی دیگر از مردم سالاری دینی را در عصر قحطی دموکراسی و آزادی به مردم جهان ارائه کرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران اظهار داشت: تراز مجلس نهم با این پشتوانه ارزشمند و بی‌نظیر، آن چنان ارتقا یافته که جز با خدمت و تلاش شبانه روزی نمی‌توان شکرگزار این نعمت بود.

وی تاکید کرد: مردم انقلابی مازندران بار دیگر به دنیا به ویژه استکبار جهانی و هم ‌پیمانانش ثابت کردند که به اهداف و آرمانهای بلند رهبر کبیرانقلاب و رهنمودهای مقام معظم‌رهبری پایبندندو قدران خون شهدا هستند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران افزود: مردم استان از ساعات اولیه صبح و قبل از اینکه شعبه های اخذ رای شروع به کار کنند در ص‌های طویل انتخابات حضوری پررنگ داشته که این نشانگر عزم ملی و بصیرت کافی مردم استان است.

وی افزود: لبیک زیبا به ندای رهبر معظم انقلاب، آن هم در برهه از تاریخ کهدشمنان نظام برای فتنه در انتخابات امیدوار بودند، برگ دیگری بر سلسله توفیقات الهیانقلاب اسلامی ایران افزوده است.