اسامی موسسات غیرانتفاعی مجاز به دریافت شهریه فرهنگی از دانشجویان

غلامعلی نادری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بر اساس صدور بخشنامه ای در تاریخ 19 مهرماه سال جاری تحت عنوان "مصوبه شورای هماهنگی فعالیتهای مشترک سازمان امور دانشجویان و معاونت فرهنگی اجتماعی"، دانشجویان موسسات غیردولتی و غیرانتفاعی باید علاوه بر شهریه، سرانه دانشجویی و فرهنگی پرداخت کنند. همچنین در تاریخ 10 بهمن ماه نیز معاونت دانشجویان داخل وزارت علوم برای تاکید بر این مصوبه، بخشنامه دیگری صادر کرد.

وی ادامه داد: بر اساس این بخشنامه، موسسات غیردولتی و غیرانتفاعی باید مبلغ 21 هزار و 600 تومان از دانشجویان به عنوان سرانه فرهنگی دانشجویی دریافت کنند.

مدیر کل دفتر آموزشهای آزاد و غیرانتفاعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از شرایطی خبر داد که تنها با احراز آن موسسات مجاز به دریافت شهریه از دانشجویان هستند که می توان به داشتن حکم معاونت فرهنگی و اجتماعی، شماره حساب مستقلی برای واریز مبلغ سرانه فرهنگی دانشجویی، راه اندازی دفاتر مشاوره و جذب نیرو، بسیج دانشجویی و کانونهای فرهنگی، قرآنی و انجمنهای علمی اشاره کرد.

به گفته نادری، این موسسات باید علاوه بر احراز شرایط ذکر شده، مجوز تشکیل هیأت امنا هم از مرکز هیأت امنای وزارت علوم باید داشته باشند.

وی تاکید کرد: هر موسسه که این شرایط را فراهم کرد، می تواند با ارسال آن به سازمان امور دانشجویان از دانشجویان سرانه ذکر شده را دریافت کند. از بین 25 موسسه که درخواست داده بودند 14 موسسه حائز شرایط اعلام شدند و غیر از این موسسات، سایرین که مدارک خود را ارسال نکرده اند حق دریافت این سرانه را از دانشجویان ندارند.

نادری به موسساتی که مجاز به دریافت این سرانه نیستند هشدار داد که در صورت دریافت این سرانه، در سه حالت با آنان برخورد می شود. برخورد قانونی در کمیسیون ماده 9، تجدید نظر در پذیرش دانشجو برای سال تحصیلی آینده و بازپس دادن مبلغی که به عنوان سرانه به صورت غیرمجاز از دانشجویان دریافت کرده اند.

به گزارش مهر، اسامی موسساتی که مجاز به دریافت سرانه فرهنگی دانشجویی هستند به این شرح است:

ادیبان: استان سمنان- گرمسار، ایوانکی: استان سمنان - ایوانکی، خزر: استان مازندران - محمودآباد، دانش پژوهان سپاهان: استان اصفهان - اصفهان، روزبهان: استان مازندران - ساری، ربع رشیدی: استان آذربایجان شرقی - تبریز، سبحان: استان خراسان رضوی - مشهد، شیخ بهایی: استان اصفهان - اصفهان، غزالی: استان قزوین - قزوین، کار: استان قزوین - قزوین، کمال الملک: استان مازندران -نوشهر، علوم و فنون مازندران: استان مازندران - بابلسر، مازیار: استان مازندران، رویان، نیما: استان مازندران - محمود آباد