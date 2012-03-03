حمایت علما از تظاهرات مسالمت آمیز/ در کنار مردم خواهیم بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الوفاق، "سید جواد الوداعی" از علمای بحرینی با اشاره به درخواست آیت الله عیسی قاسم برای برگزاری تظاهرات مردمی گسترده در نهم مارس 2012 (نوزده اسفندماه) بیانیه ای در این زمینه صادر کرد.

وی بیان کرد: ما از همه مومنان می خواهیم که به دعوت شیخ عیسی احمد قاسم لبیک گویند و حضو فعالانه ای در تظاهرات مسالمت آمیز جمعه آینده داشته باشند،زیرا این اقدام منجر به تقویت جبهه مومنان طرفدار آزادی، عزت و کرامت خواهد شد.

"سید عبدالله الغریفی" از دیگر علمای بحرینی نیز بیان کرد: من از همه مردم بحرین می خواهم که حضوری فعال در تظاهرات مسالمت آمیز جمعه آینده در اجابت به درخواست شیخ عیسی قاسم داشته باشند.

وی بیان کرد: من در تظاهرات مسالمت آمیز جمعه آینده حضوری قوی خواهم داشت و این حضور مسئولیت شرعی و ملی است و این حضور در حافظه تاریخ ثبت خواهد شد.

از سوی دیگر مخالفان بحرینی مقیم خارج با اشاره به فرافکنی های اخیر پادشاه بحرین درباره مخالفان با صدور بیانیه ای اعلام کردند: دیکتاتور بحرین سعی دارد که مشکلات سیاسی را با موضوعات دیگر پیوند زند.

در این بیانیه آمده است : اظهاراتی که وی درباره وضعیت مردم بحرین مطرح کرده است با واقعیات مطابقت ندارد، زیرا حدود 60 درصد از خانواده های بحرینی زیر خط فقر به سر می برند.

مخالفان مقیم خارج بیان کردند: وقایع دردناک کشور نشانه درماندگی رژیم آل خلیفه از حل بحران سیاسی در کشور است و پرداختن به موضوعاتی که ربطی به واقعیتهای مردم بحرین ندارد در واقع در ادامه سخنرانی های دیکتاتورهایی همانند حسنی مبارک، معمر قذافی، عبدالله صالح و زین العابدین بن علی است.