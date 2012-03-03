تعدادی از کاندیداهای مجلس در لرستان از عوامل ستاد انتخابات تشکر کردند

به گزارش خبرنگار مهر، برخی از کاندیداهایی که در جریان انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه خرم آباد موفق به حضور در میان منتخبان مردم نشده بودند با حضور در ستاد انتخابات استان ضمن دیدار با اعضای این ستاد، از فعالیتهای استاندار لرستان و رئیس ستاد انتخابات استان تقدیر کردند.

برخی از این افراد در نامه هایی تشکر آمیز از فعالیتهای صورت گرفته در طول چند ماهه اخیر برای برگزاری انتخابات سالم و پرشور در استان لرستان قدردانی کردند.

همچنین یکی از کاندیداهای حوزه انتخابیه خرم آباد و دوره چگنی که در میان منتخبان مردم نیز جای نگرفت با حضور در استانداری لرستان ضمن اهدا دو جلد قرآن نفیس به استاندار و رئیس ستاد انتخابات استان از فعالیتهای صورت گرفته در این مدت تقدیر کرد.

به نظر می رسد این حرکت صورت گرفته از سوی این کاندیداها ضمن اینکه می تواند الگویی در موقعیتهای مشابه باشد، زمینه ساز ترویج یک حرکت فرهنگی در میان هواداران کاندیداها خواهد بود که می تواند به حفظ فضای نشاط و شادابی بعد از انتخابات کمک کند.