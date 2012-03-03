به گزارش خبرنگار مهر، مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت از کشف یکی از بزرگترین میادین نفت خام در جنوب کشور خبر داد و اعلام کرد: میدان جدید تازه اکتشاف شده را باید در ردیف میادین بزرگ نفت ایران قرار داد.

مشاور ارشد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با اعلام اینکه حداقل ترین دستمزد برای سال آینده می‌تواند 400 هزار تومان باشد، گفت: تقاضاهای غیرمنطقی برخی کارفرمایان در مورد مزد قابل اجرا نیست.

احتکار کالاهای اساسی

قائم‌مقام معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به کشف خانه‌های متروکه‌ای که کالاهای اساسی را احتکار کرده بودند، گفت: بر اساس ابلاغیه جدید وزیر صنعت، معدن و تجارت، انبارهای شرکت بازرگانی دولتی ایران، شرکت پشتیبانی امور دام و شبکه حمل و نقل در حالت آماده‌باش 24 ساعته برای توزیع کالا هستند.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه 677 هزار واحد مسکن مهر به مرحله نازک کاری رسیده اند، گفت: یک میلیون و 832 هزار واحد در بخش مسکن شهری ساخته شده است.

مدیرکل بازرسی ویژه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با بیان اینکه کالاهای محتکران با قیمت رسمی در شبکه‌های تعریف‌شده عرضه می‌شود، گفت: در این راستا 11 سردخانه با موجودی 10 هزار تن گوشت قرمز و مرغ به تعزیرات معرفی شدند.

مذاکرات برقی ایران و هند

دور جدید مذاکرات برقی جمهوری اسلامی ایران و هند با حضور وزیران انرژی و نیروی دو کشور آغاز شد و پیش‌بینی می‌شود فردا قرارداد جدیدی برای ترانزیت و صادرات برق بین مقامات دو کشور در تهران امضا شود.

معاون وزیر نیرو با اشاره به کاهش شدید تعداد انشعابات غیر مجاز و سرقت از شبکه ملی برق کشور از نصب و راه اندازی یک میلیون و 200 هزار کنتور هوشمند برق در استان‌های مختلف کشور خبر داد.

رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور اعلام کرد: در 5 سال اخیر 160 هزار هکتار از اراضی تصرف شده بازپس گیری و در اختیار دولت قرار گرفته است.

عضو شورای اصناف کشور با انتقاد از باز نشدن بسته‌های حمایت از اصناف در اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه‎‌ها و حباب موجود در بازار سکه و ارز گفت: باید در اجرای فاز دوم این قانون سنجیده عمل کرد، چراکه یک حرکت اشتباه، تمام دستاوردها را بر باد می‌دهد.

اختصاص منابع مالی به خوداشتغالی

معاون وزیر راه و شهرسازی از آغاز عملیات اجرایی آزادراه منجیل - رودبار در هفته جاری خبر داد و گفت: هزینه اجرای این پروژه حدود 3 هزار و 100 میلیارد ریال برآورد شده است.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه از اختصاص 1220میلیارد تومان منابع به طرح‌های خوداشتغالی در سال ‌جاری به سیستم بانکی خبر داد و گفت: سقف پرداخت تسهیلات به هر طرح، 100میلیون ریال است.