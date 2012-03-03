12 اسفند در کردستان حماسی شد/ نمایش وحدت و همدلی

به گزارش خبرنگار مهر، 12 اسفند به یکی از روزهای حساس و حماسی در تاریخ استان کردستان و سایر مناطق میهن اسلامی تبدیل شد چرا که در این روز مهم مردم با حضور پرشور خود در صحنه بار دیگر ثابت کردند که هر زمان نیاز باشد از دستاوردهای نظام اسلامی به خوبی دفاع می کنند.

دیروز سراسر ایران اسلامی پر از شور شوق بود و مردم از هر دسته، طایفه و قشری ضمن حضور در شعبه های اخذ رای و با تشکیل صف های طولانی در شرایط مختلف جوی باز هم ثابت کردند که به هیچ عنوان از آرمان های خود در راستای حمایت از نظام اسلامی کوتاه نمی آیند.

هر چند که حدود یک سال قبل دشمن از تمامی ظرفیت خود به ویژه بعد از انتخابات ریاست جمهوری برای کم رنگ کردن حضور مردم در صحنه استفاده می کرد ولی حماسه 12 اسفند ثابت کرد که تمامی این توطئه ها و دسیسه ها محکوم به شکست است و ملت بیدار و هوشیار ایران اسلامی حاضر نیست حتی ذره ای از اهداف و برنامه های کلان نظام اسلامی و انقلاب مردم ایران کوتاه آید.

روز جمعه شرایط کردستان متفاوت از دیگر نقاط کشور بود چرا که بارش برف از روز پنج شنبه سراسر استان را فراگرفت و به همین دلیل نیز از روز قبل صندوق های جمع آوری آراء به روستاهای دورافتاده ارسال شد و به همین دلیل نیز زمان شمارش و جمع آوری نتیجه نهایی آراء به طول انجامید.

بارش شدید برف، شرایط نامناسب جوی در کنار سردی هوا و کولاک از جمله مشکلاتی بود که پیش بینی می شد این وضعیت بر روند حضور و مشارکت مردم تاثیر منفی داشته باشد ولی این شرایط نیز نتوانست در اراده پولادین مردم کردستان خدشه ای ایجاد کند و کردستانی های مرزدار این بار با انگشت اشاره خود بر دفاع از ایران اسلامی و انقلاب مهر تائید زدند.

دیروز کردستان مملو از شیرزنان و دلاورمردانی بود که تنها با هدف نشان دادن عزم راسخ و اراده پولادین خود و همچنین بی توجه به دسیسه ها و توطئه های دشمن در حماسه حضور مردم مشارکت کردند و روز 12 اسفند ماه را به یکی از روزهای تاریخی در کردستان تبدیل کردند.

روز جمعه راه بسیاری از روستاهای کردستان و حتی در مواردی راه ارتباطی بین شهری در این استان نیز به دلیل بارش برف و همچنین سقوط بهمن مسدود شد ولی این وضعیت نیز نتوانست مانع حضور مرزداران غیور کرد در حماسه ملی انتخابات شود و با آراء خود در انتخابات مجلس شورای اسلامی و میان دوره ای خبرگان رهبری وحدت و همدلی در کردستان را به نمایش عمومی گذاشتند.

روز جمعه فارغ از اینکه چه افرادی و با چه دیدگاهی انتخاب و روانه مجلس شدند باید برنده واقعی این حماسه را مردم استان کردستان دانست و ثابت کردند در همه شرایط حساس و در میان تهدید و تحریم های دشمنان حاضر نیستند حتی ذره ای از دستاوردها و اهداف کلان نظام اسلامی کوتاه بیایند.

تصویرهای ثبت شده از روز جمعه و حماسه حضور مردم در شرایط نامناسب جوی شاید در هیچ زمان و شرایط دیگری قابل تکرار نباشد هر چند که حماسه این حضور در کردستان به گونه ای بود که هیچ دوربینی توانایی ثبت آن را نداشت و هیچ قلمی نمی توانست آن را توصیف کند ولی باید هموار مردم قدردادن و قدرشناس ایران اسلامی بود.