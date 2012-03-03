امنیت پایدار کشور با حضور مردم در انتخابات تثبیت شد

احمد عظیمی سرابی روز شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حماسه حضور مردم در انتخابات افزود: اکثر کشورهای منطقه با چالشهای امنیتی روبرو هستند، اما مردم ایران با حضور همیشگی خود در صحنه های مختلف امنیت پایدار را در کشور ایجاد کرده اند.

وی با اشارهبه اعتقاد دشمنان که انتخابات مجلس نهم را از جمله کم هزینه ترین فرصت براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران می دانستند، اضافه کرد: دشمنان انقلاب برای براندازی نظام سناریوهای مختلفی را تدارک دیده بودند، اما سخنان رهبری موجب بصیرت افزایی مردم کشور شد و مردم با حضور آگاهانه خود تمام نقشه های دشمن را خنثی کرد.

عظیمی سرابی با بیان اینکه امنیت پایدار کشور ثمره خون هزاران شهید انقلاب و جنگ تحمیلی است، تصریح کرد: از بدو پیروزی انقلاب اسلامی استکبار جهانی برنامه های مختلفی را برای به خطر انداختن امنیت کشور پیاده کرده اما با حضور همیشگی مردم نتیجه ای از تلاشهای خود نگرفته است.

وی برنامه های امنیتی دشمنان انقلاب را در سه مقوله مبارزه سخت، نیمه سخت و نرم برشمرد و عنوان کرد: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی دشمنان جنگ هشت ساله ای را برای کشور تحمیل کردند و بعد از آن مبارزات نیمه سخت و هم اکنون نیز در حال مبارزه نرم با نظام جمهوری اسلامی هستند.

مسئول کمیته امنیتی انتخابات استان انقلاب اسلامی ایران را الگوی حکومت دینی در جهان معرفی کرد و یادآور شد: انقلاب اسلامی ایران برخلاف سایر انقلابهای جهان، خیزش موج و زایش امواج وسیعتر در اقصی نقاط جهان داشت که نمونه بارز آن بیداری اسلامی در کشورهای منطقه است که از انقلاب ایران الگو گرفته اند.

وی مشارکت مردمی در انتخابات مجلس نهم را بالاتر از دوره های قبل عنوان کرد و گفت: دشمنان تلاش می کردند با بحث تحریم انتخابات مشارکت را کاهش دهند و در صورتی که مشارکت کاهش نیابد بحث تخلف انتخاباتی را بیان کنند که با حضور حداکثری مردم و تعامل نامزدها نقشه های آنها عملی نشد.