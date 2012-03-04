ایران رئیس کمیته تدوین دستور کار کنفرانس جهانی ارتباطات رادیویی شد

به گزارش خبرنگار مهر، در پی مشارکت جمهوری اسلامی ایران در کنفرانس جهانی ارتباطات رادیوئی سال 2012 (WRC-12) که بهمن ماه امسال با حضور بیش از 3500 نفر از نمایندگان کشورها در ژنو سوئیس برگزار شد، تقی شفیعی مدیرکل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی منطقه مرکزی، به عنوان رئیس کمیته تهیه و تدوین دستورکارهای کنفرانس جهانی ارتباطات رادیویی سال 2015 انتخاب شد.

این کمیته مسئولیت تهیه و تدوین دستورکارهای کنفرانس جهانی ارتباطات رادیویی سال 2015 را به عهده خواهد داشت و تهیه برنامه کاری بخش ارتباطات رادیوئی اتحادیه بین المللی مخابرات (ITU)، تعیین موضوعات موردنظر برای مطالعه و بررسی درسالهای 2012 تا 2015 و در نهایت تصمیم گیری در کنفرانس جهانی ارتباطات رادیوئی سال 2015 از دیگر وظایف این کمیته است که براساس آن تعداد 27 دستورکار برای کنفرانس بعدی تعیین شد.

تخصیص باندهای فرکانسی به سرویس موبایل برای برآوردن نیازهای فرکانسی سیستم IMT و توسعه سیستم‌ها و کاربردهای موبایل باندپهن و همچنین تدوین مفاد مقرراتی مربوطه، بررسی ملزومات توسعه سیستم‌های حفاظت عمومی، بکارگیری کاربردهای جدید در سرویسهای دریانوردی و هوانوردی، بررسی امکان تخصیص باندهای فرکانسی جدید به سرویس‌های رادیوئی مختلف از جمله سرویس‌های ثابت و موبایل ماهواره‌ای، بازنگری مقررات مربوط به استفاده از ایستگاههای زمینی مستقر روی عرشه کشتی‌ها، بررسی و بازنگری مقررات مربوط به سرویس‌های ماهواره‌ای برای بهبود استفاده از طیف و مدارهای ماهواره‌ای و بررسی امکان استفاده از باندهای فرکانسی مربوط به سرویس ماهواره‌ای ثابت برای کنترل هواپیماهای بدون سرنشین از جمله این دستورکارها است.