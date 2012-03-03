راه اندازی دانشکده گردشگری در دانشگاه مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، احمد احمدپور عصر شنبه در جلسه هیئت رئیسه دانشگاه مازندران، دانشجویان دانشگاه مازندران در 80 رشته در مقطع کارشناسی در دوره‌های روزانه و شبانه،60 رشته گرایش در مقطع کارشناسی ارشد و 30 رشته گرایش در مقطع دکترا تحصیل می‌ کنند.

وی افزود: خوشبختانه با تلاشهای انجام شده در طول حدود 1.5 سال گذشته در دانشگاه مازندران توانستیم، 28 رشته کارشناسی ارشد و هفت رشته در مقطع دکتری را در دانشگاه راه‌ اندازی کنیم.

احمدپور، گسترش تحصیلات تکمیلی را از دیگر اهداف مهم دانشگاه مازندران اعلام کرد و افزود: گسترش تحصیلات تکمیلی یکی از مهمترین برنامه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است.

رئیس بزرگترین مرکز آموزش عالی استان با بیان اینکه تعداد اعضای هیأت علمی در سال گذشته 194 نفر بوده است،افزود: تعداد اعضای هیئت علمی جذب شده در طول یکسال گذشته بیش از 60 نفر بوده و اکنون پرونده 15 نفر در دست بررسی است.

احمدپور در خصوص وضعیت علمی دانشگاه مازندران اظهار داشت: در آخرین رتبه‌بندی دانشگاههای خاورمیانه در سال2011 خوشبختانه دانشگاه مازندران توانسته جایگاه خوبی راکسب و رتبه 48 این رتبه‌ بندی را به خود اختصاص دهد و در داخل کشور نیز در میان تمامی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی اعم از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاههای وزارت بهداشت، دارای رتبه هفدهم است.

وی از اخذ مجوز رشته باستان‌شناسی در مقطع کارشناسی ارشد خبر داد و افزود: دانشگاه مازندران جزء اولین دانشگاه‌های کشور می‌باشد که موفق به اخذ مجوز در این رشته شده است.

احمدپور در خصوص دانشکده جهانگردی در شهرستان نوشهر به عنوان زیر مجموعه دانشگاه مازندران گفت: دانشکده جهانگردی با چهار رشته مرمت و احیای بناهای تاریخی، گرافیک گرایش ارتباط تصویری و مدیریت ایرانگردی و هتلداری در مقطع کارشناسی جغرافیا و برنامه‌ریزی توریسم در مقطع کارشناسی ارشد افتتاح شد و در تلاش هستیم تا مهر ماه سال 91 با اخذ دانشجو شروع به کار کرد.

وی ، از پذیرش هزار و 300 دانش آموخته دانشگاه مازندران در کنکور کارشناسی ارشد سال گذشته خبر داد و افزود: از مجموع هشت هزار دانشجوی مقطع کارشناسی دانشگاه مازندران، هزار و 300 نفر در کنکور کارشناسی ارشد در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور پذیرفته شدند که نسبت به سال گذشته که 800 نفر بوده است، افزایش قابل توجهی داشته است.