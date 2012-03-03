100 درصد واجدان شرایط در آسارا در انتخابات شرکت کردند

ناصر لطفی سیرایی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص فضای انتخابات در آسارا اظهار داشت: مردم آسارا با حضور 100 درصدی در انتخابات موجب سربلندی این شهر شدند.

وی تصریح کرد: گرچه مشارکت مردم در این دوره قابل مقایسه با دوره های گذشته نبود و در همه جای کشور مردم با شور و شعور فراوان خود را به شعبه های اخذ رای رساندند، اما در کمتر منطقه ای آمار مشارکت 100 درصد گزارش شده است.

رئیس شورای اسلامی شهر آسارا تعداد شرکت گنندگان در انتخابات در شهر آسارا را بالغ بر شش هزار و 500 نفر برشمرد و افزود: واجدان شرایط در آسارا با شرکت در انتخابات شگفتی دیگری برای این شهر خلق کردند.

وی با یبان اینکه شرایط جوی نامناسب روز انتخابات در آسارا نیز مانع حضور حداکثری مردم در انتخابات نبود، تصریح کرد: حتی افراد ناتوان و سالخورده ای که توانایی حرکت نداشتند نیز با کمک نزدیکانشان خود را به حوزه های اخذ رای رساندند و در انتخابات مجلس شرکت کردند.

رئیس شورای شهر آسارا یادآور شد: به دلیل شرایط نامناسب جوی برخی از شهروندان آسارا که به دلایل مختلف در کرج بودند در همین شهر آراء خود را در صندوق ها انداختند.