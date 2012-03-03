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۱۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱۶:۴۶

گزارش روزانه بورس/

175میلیون سهم و حق تقدم داد و ستد شد

175میلیون سهم و حق تقدم داد و ستد شد

بیش از 175 میلیون سهم و حق تقدم امروز شنبه در 18 هزار و 421 نوبت معامله شد.

به گزارش خبرنگار مهر، معامله گران تالار شیشه ای امروز شنبه 175 میلیون و 509 هزار و 993 برگه سهم و حق تقدم را به ارزش 541 میلیارد و 558 میلیون و 494 هزار ریال در 18 هزار و 421 نوبت معاملاتی داد و ستد کردند.

در جریان معاملات روز جاری بورس تهران، بازهم برای چندمین روز پیاپی اهالی تالار شیشه ای شاهد رشد و رونق معاملات بودند.

امروز شاخص کل با رشد 11 درصدی به رقم 25 هزار و 365 واحد رسید. شاخص صنعت نیز 9 واحد بالا رفت و شاخص 50 شرکت فعالتر رشدی کمتر از یک واحدی را تجربه کرد. همچنین شاخص های بازار اول و دوم به ترتیب 3 و 58 واحد صعود کرد.

کد مطلب 1550745

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