حسین کاشانی پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: وظیفه نامزدها و طرفدارانشان حفاظت از دستاوردهای ملت است.



وی ادامه داد: حضور بالای 70 درصد ملت ایران در انتخابات یکی از عزمتهای ملت ایران است که وظیفه همه دلسوزان پاسداری از این عزمت و دوری از رفتار غیر مسئولانه است.



رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان البرز افزود: حضور مردم در انتخابات نهم مجلس شورای اسلامی را می توان یک پیروزی بزرگ برای ملت ایران تلقی کرد و حماسه حضور و مسئولانه ملت ایران در انتخابات بار دیگر بینش و لحظه شناسی را به نمایش گذاشتند و شایسته است در حفاظت و حراست از این دستاوردها بزرگ ملت همه مسئولانه تلاش کنیم.



کاشانی پور اظهار داشت: انتخابات رویشی دیگر در حضور آگاهانه ملت ایران بود در حالی که تمامی دشمنان ایران اسلامی با همه امکانات و ابزار خود به میدان آمدند تا حضور فراوان ایرانیان شکل نگیرد.



رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان البرز گفت: این مردم بودند که با سرانگشتان رنگ خود آنان را تحقیر کردند.