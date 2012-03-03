حسین کاشانی پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: وظیفه نامزدها و طرفدارانشان حفاظت از دستاوردهای ملت است.
وی ادامه داد: حضور بالای 70 درصد ملت ایران در انتخابات یکی از عزمتهای ملت ایران است که وظیفه همه دلسوزان پاسداری از این عزمت و دوری از رفتار غیر مسئولانه است.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان البرز افزود: حضور مردم در انتخابات نهم مجلس شورای اسلامی را می توان یک پیروزی بزرگ برای ملت ایران تلقی کرد و حماسه حضور و مسئولانه ملت ایران در انتخابات بار دیگر بینش و لحظه شناسی را به نمایش گذاشتند و شایسته است در حفاظت و حراست از این دستاوردها بزرگ ملت همه مسئولانه تلاش کنیم.
کاشانی پور اظهار داشت: انتخابات رویشی دیگر در حضور آگاهانه ملت ایران بود در حالی که تمامی دشمنان ایران اسلامی با همه امکانات و ابزار خود به میدان آمدند تا حضور فراوان ایرانیان شکل نگیرد.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان البرز گفت: این مردم بودند که با سرانگشتان رنگ خود آنان را تحقیر کردند.
کاشانی پور در گفتگو با مهر:
وظیفه نامزدها و طرفدارانشان حفاظت از دستاوردهای ملت است
کرج - خبرگزاری مهر: رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان البرز، وظیفه نامزدها و طرفدارانشان حفاظت از دستاوردهای ملت عنوان کرد.
حسین کاشانی پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: وظیفه نامزدها و طرفدارانشان حفاظت از دستاوردهای ملت است.
نظر شما