آیت الله هاشمی:مردم ایران فهیم، متدین و وفادار به انقلاب اسلامی هستند

به گزارش خبرگزاری مهر،آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام، از حضور مردم ایران در انتخابات روز 12 اسفندماه، تقدیر و تشکر کرد و گفت: باید از مسئولان که انتخابات را به موقع و با آرامش برگزار کردند نیز تشکر کرد.

وی با تأکید بر این‌که مردم ایران، وفادار به انقلاب اسلامی، فهیم، متدین و شایسته و درخور خدمت‌رسانی و توجه بیشتری توسط مسئولان هستند، گفت: امیدواریم نتیجه انتخابات، تشکیل مجلسی خوب و منسجم باشد تا در آینده، شاهد پیشرفت، توسعه پایدار و ثبات و آرامش بیشتری برای کشور باشیم.

در ادامه جلسه، مصوبه مجلس شورای اسلامی در مورد بررسی لایحه اصلاح ماده 33 اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب 1386 مجمع تشخیص مصلحت نظام که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود، مطرح و مقرر گردید: هیأت سه نفره اجرایی به هیأت پنج نفره تبدیل گردد.

همچنین، شعب بررسی‌کننده قضایی که با یک قاضی تشکیل می‌گردید از این پس با سه قاضی تشکیل شود و آرای صادره آنها قطعی و غیرقابل تجدیدنظر می‌باشد.

در این جلسه که آخرین جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام در دوره پنج ساله اخیر بود، علاوه بر اکثریت اعضاء رئیس دیوان عدالت اداری، رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، رئیس شورای اسلامی شهر تهران، معاون حقوقی قوه قضائیه، سرپرست کمیته امداد حضرت امام(ره)، یکی از اعضای حقوقدان شورای نگهبان و معاون اجتماعی نیروی انتظامی نیز حضور داشتند: مصوبه مجلس شورای اسلامی درخصوص لایحه موافقتنامه انتقال محکومان به حبس، بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی افغانستان که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود مطرح و پس از بحث و بررسی، نظر مجلس شورای اسلامی مورد تأیید و تصویب قرار گرفت.

بررسی سیاست‌های کلی اجتماعی نظام، از دیگر موضوعاتی بود که در جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام در دستور کار قرار گرفت و پس از بحث‌های مبسوط و طولانی، ارائه و گزارش آقایان صالحی امیری معاون مرکز تحقیقات استراتژیک، اسماعیلی رئیس سازمان زندان‌های کشور و انواری سرپرست کمیته امداد امام(ره) درباره عوامل آسیب‌های اجتماعی، مقرر شد این موضوع، در دوره جدید پنج ساله مجمع تشخیص مصلحت نظام پیگیری شود.

در پایان این جلسه، آیت‌الله هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، از عملکرد، خدمات و حسن همکاری مجدانه تک‌تک اعضا در طول دوره پنج ساله این مجمع و همکاری و همراهی بی‌شائبه آنان تقدیر و تشکر و برای همه اعضا، آرزوی توفیق و سعادت روزافزون کرد.

