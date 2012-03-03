بهروز منتقمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: ورزشکاران استان البرز با حضور پر رنگ خود در انتخابات مجلس شورای اسلامی حماسه دیگر را خلق کردند.
وی ادامه داد: ورزشکاران ولایت مدار و وفادار استان البرز همیشه در صحنه های مختلف به منظور حمایت از انقلاب اسلامی و نظام حضور پر رنگی داشته اند.
مدیر کل ورزش و جوانان استان البرز افزود: امروزه ورزشکاران استان البرز به عنوان الگوی نسل جوانان استان البرز و کشور هستند.
منتقمی اظهار داشت: انتخابات استان البرز آرام ترین، سالم ترین و با شکوه ترین انتخابات بود که در البرز برگزار شد.
در گفتگو با مهر اعلام شد:
تقدیر مدیر کل ورزش و جوانان البرز از حضور پررنگ ورزشکاران در انتخابات
کرج – خبرگزاری مهر: مدیر کل ورزش و جوانان استان البرز از حضور حداکثری و پررنگ ورزشکاران در انتخابات مجلس شورای اسلامی تقدیر و تشکر کرد.
بهروز منتقمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: ورزشکاران استان البرز با حضور پر رنگ خود در انتخابات مجلس شورای اسلامی حماسه دیگر را خلق کردند.
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