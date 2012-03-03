تقدیر مدیر کل ورزش و جوانان البرز از حضور پررنگ ورزشکاران در انتخابات

بهروز منتقمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: ورزشکاران استان البرز با حضور پر رنگ خود در انتخابات مجلس شورای اسلامی حماسه دیگر را خلق کردند.



وی ادامه داد: ورزشکاران ولایت مدار و وفادار استان البرز همیشه در صحنه های مختلف به منظور حمایت از انقلاب اسلامی و نظام حضور پر رنگی داشته اند.



مدیر کل ورزش و جوانان استان البرز افزود: امروزه ورزشکاران استان البرز به عنوان الگوی نسل جوانان استان البرز و کشور هستند.



منتقمی اظهار داشت: انتخابات استان البرز آرام ترین، سالم ترین و با شکوه ترین انتخابات بود که در البرز برگزار شد.

