  1. بین الملل
  2. سایر
۱۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱۸:۵۸

انقلاب بحرین/

آغاز اعتصاب مردم المقشع علیه آل خلیفه/ مبارزات مسالمت آمیز ادامه دارد

آغاز اعتصاب مردم المقشع علیه آل خلیفه/ مبارزات مسالمت آمیز ادامه دارد

شاهدان عینی در بحرین از آغاز اعتصاب مردم روستایی در هفت کیلومتری غرب منامه همگام با مردم دیگر مناطق علیه آل خلیفه خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، شاهدان محلی در بحرین اعلام کردند: شماری زیادی از ساکنان یکی از روستاهای نزدیک به پایتخت بحرین اعتصاب هفتگی خود ضد رژیم را آغاز کردند.

شاهدان مذکور بیان کردند: این اعتصاب از عصر دیروز جمعه در میدان الحریه در منطقه "المقشع" در هفت کیلومتری غرب منامه شروع شده است و در اجتماع نخستین روز شعارهای علیه نظام حاکم سر داده شد.

این شاهدان اعلام کردند: افراد ترتیب دهنده این اعتصاب از ادامه آن در طول هفته از عصر هر روز تا نیمه های شب همان روز خبر داده اند.

از سوی دیگر "عبد الجلیل خلیل" عضو جمعیت الوفاق گفت: مردم بحرین هرگز از خواسته های دموکراتیک خود دست بر نمی دارند.

کد مطلب 1550755

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها