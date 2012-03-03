آغاز اعتصاب مردم المقشع علیه آل خلیفه/ مبارزات مسالمت آمیز ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، شاهدان محلی در بحرین اعلام کردند: شماری زیادی از ساکنان یکی از روستاهای نزدیک به پایتخت بحرین اعتصاب هفتگی خود ضد رژیم را آغاز کردند.

شاهدان مذکور بیان کردند: این اعتصاب از عصر دیروز جمعه در میدان الحریه در منطقه "المقشع" در هفت کیلومتری غرب منامه شروع شده است و در اجتماع نخستین روز شعارهای علیه نظام حاکم سر داده شد.

این شاهدان اعلام کردند: افراد ترتیب دهنده این اعتصاب از ادامه آن در طول هفته از عصر هر روز تا نیمه های شب همان روز خبر داده اند.

از سوی دیگر "عبد الجلیل خلیل" عضو جمعیت الوفاق گفت: مردم بحرین هرگز از خواسته های دموکراتیک خود دست بر نمی دارند.