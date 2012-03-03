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۱۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱۷:۰۹

دانشجوی اردبیلی رساله دکتری خود را به دانشمندان شهید هسته ای تقدیم کرد

دانشجوی اردبیلی رساله دکتری خود را به دانشمندان شهید هسته ای تقدیم کرد

اردبیل - خبرگزاری مهر: محمد تقی آل ابراهیم مدرس دانشگاههای اردبیل، رساله دکتری خود را به دانشمندان شهید هسته ای ایران تقدیم کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مدرس دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی حایز رتبه اول دکتری با معدل 19.67 از دانشگاه فردوسی مشهد شده است.

وی در مراسمی که بعد از ظهر شنبه در دانشگاه محقق اردبیلی برگزار شد، با چاپ عکس شهدای راه دانش شهیدان علیمحمدی، شهید شهریاری، شهید رضایی نژاد، شهید احمدی روشن و شهید قشقایی رساله خود را تقدیم دانشمندان شهید هسته ای ایران کرد.

محمد تقی آل ابراهیم در حاشیه این مراسم در گفتگو با خبرنگار مهر تاکید بر تداوم راه شهدای دانشمند کشور و نشان دادن تفکرات و اعتقاد جوانان نخبه ایرانی با آرمانهای این شهدا به تمام دشمنان انقلاب را از مهمترین اهداف خود برشمرد.

وی اضافه کرد: باید نشان دهیم که در مسیر رشد و شکوفایی و دستیابی به علوم و فناوریهای روز دنیا برای کشور ایران اسلامی ذره ای از آرمانهای شهدایمان کوتاه نخواهیم آمد.

این مدرس دانشگاه این حرکت را در راستای حرکت دانشجویان کشور که رشته تحصیلی خود را به رشته هسته ای تغییر داده بودند، عنوان کرد.

وی همچنین با اشاره به رساله دکتری خود یادآور شد: در این رساله خود موفق شدم آنزیم سیتوکروم p450 مونواکسیژناز را از میکروزوم سلولهای سیب زمینی استخراج و فعالیت آنزیمی آن را اندازه گیری کنم.

به گفته آل ابراهیم این آنزیم نقش کلیدی در انسان، حیوان و گیاه در جهت تجزیه عوامل شیمیایی ورودی به آنها و بی اثر کردنشان دارد.

کد مطلب 1550759

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