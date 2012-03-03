جلال حسینی جانشین نکونام در مجمع فدراسیون فوتبال شد

به گزارش خبرنگار مهر، از سوی مسئولان فدراسیون فوتبال، سیدجلال حسینی مدافع ملی‌پوش تیم فوتبال سپاهان اصفهان به عنوان نماینده بازیکنان در مجمع انتخابی فدراسیون فوتبال انتخاب شد. این تصمیم با توجه به حضور جواد نکونام در اسپانیا برای همراهی تیم فوتبال اوساسونا و علی کریمی در اردوی آماده‌سازی پرسپولیس در قطر اتخاذ شده است.

در دوره گذشته مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال هم مهدی مهدوی‌کیا به عنوان کاپیتان تیم ملی باید شرکت می‌کرد اما به دلیل همراهی تیم فوتبال اینتراخت فرانکفورت نتوانست در مجمع حضور پیدا کند.

انتخابات فدراسیون فوتبال در شرایطی روز 15 اسفندماه برگزار خواهد شد که علی کفاشیان، عزیز محمدی و محمدحسین قریب برای نشستن روی صندلی ریاست با یکدیگر رقابت خواهند کرد.