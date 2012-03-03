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۱۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱۷:۱۰

اینانلو عنوان کرد:

امنیت انتخابات استان البرز در سطح عالی بود

امنیت انتخابات استان البرز در سطح عالی بود

کرج- خبرگزاری مهر: مسئول کمیته امنیتی انتظامی ستاد انتخابات استان البرز گفت: هیچ مشکل امنیتی از شعب اخذ رای سطح استان البرز گزارش نشد و امنیت کامل حاکم بود.

ابوالفضل اینانلو در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هیچ مشکل امنیتی از شعب اخذ رای در استان البرز گزارش نشد و امنیت کامل در این شعب حاکم بود.

وی ادامه داد: پرنسل نیروی انتظامی نیز برای حفظ آرامش و برقراری امنیت در شعب اخذ رای سطح استان البرز حضور داشتند که امنیت در سطح عالی بود.

مسئول کمیته امنیتی انتظامی ستاد انتخابات استان البرز گفت: گشت های ویژه انتظامی نیز در سطح استان البرز به منظور تامین امنیت کامل فعال بودند که از تلاش این پرنسل زحمت کش تقدیر و تشکر می کنم.

اینانلو افزود: در این دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی که اولین تجربه استان البرز بعد از استان شدن است شاهد انتخاباتی سالم و آرام بودیم و امروز مردم با حضور حداکثری خود فهم و درک سیاسی بالای خود را نشان دادند.
کد مطلب 1550762

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