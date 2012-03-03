تقدیر امام جمعه و استاندار بوشهر از حماسه حضور مردم در انتخابات

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری و محمد حسین جهانبخش با صدور پیام تقدیر از حماسه‌سازی مردم استان بوشهر در انتخابات مجلس نهم تقدیر کردند.



در بخشی از این پیام می‌خوانیم: بار دیگر مردم گرانقدر و ولایتمدار ایران اسلامی بویژه مردم عزیز و متدین استان ولایتمدار و دارالحماسه بوشهر حماسه‌ای ماندگار در تاریخ ایران و جهان آفریدند.



در ادامه این پیام آمده است: مردم این استان با حضور حداکثری و پر بصیرت به پیروی از مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه‌ای اوج هوشمندی، معرفت، دیانت، پایبندی به آرمان‌های انقلاب، امام و شهدا و التزام به ولایت فقیه، دشمن‌شناسی و دشمن‌ستیزی را به نمایش گذاشتند.



در این پیام یادآور شده است: این حماسه حضور موجب خوشنودی حضرت بقیه‌الله‌الأعظم (عج)، مقام معظم رهبری و همه دلسوزان نظام در فضای ملی و فراملی و ناامیدی جهان استکبار بویژه رژیم صهیونیستی، آمریکا و کشورهای دنباله‌رو اروپایی آنها شد.



در پیام مشترک امام جمعه و استاندار بوشهر تصریح شده است: پیروز واقعی این انتخابات، ولایت، مردم و نظام مقدس اسلامی ایران هستند و این حضور حماسی تعهد مسئولان کشور به خدمت هر چه تمام‌تر در عرصه ولایتمداری نسبت به مقام معظم رهبری و خدمت به مردم را صد چندان می‌کند.



آیت‌الله صفایی بوشهری و محمدحسین جهانبخش در ادامه این پیام، این پیروزی بزرگ را به مقام معظم رهبری و مردم گرانقدر ایران اسلامی و بوشهر عزیز تبریک گفته و از همه دست‌اندرکاران انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی قدردانی کرده‌اند.