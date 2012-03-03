سیدجلال حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد انتخابش به عنوان نماینده بازیکنان در مجمع انتخابی فدراسیون فوتبال ضمن بیان مطلب فوق گفت: من اطلاعی از این موضوع نداشتم و بعدازظهر امروز آقای خراطی با من تماس گرفت و این مسئله را مطرح کرد. از این مسئله غافلگیر شدم و بسیار خوشحالم.

وی ادامه داد: برنامه کاندیداهای ریاست را تا فردا بررسی کرده و پس از مشورت با دوستانم در مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال به گزینه بهتر رای خواهم داد.

مدافع ملی‌پوش تیم فوتبال سپاهان اضافه کرد: به کسی کاری ندارم و به خاطر اینکه خودم ملی‌پوش هستم، تنها به افرادی رای می‌دهم که به پیشرفت فوتبال ملی ایران کمک کنند. فوتبال ایران در حال حاضر شرایط حساسی دارد و باید فردی انتخاب شود که بتواند با مدیریت مناسب، زمینه موفقیت تیم ملی را در مسابقات مهم آینده فراهم کند.

وی اضافه کرد: دور بعدی مسابقات بسیار سخت‌تر از بازی‌های مرحله سوم است و اگر می‌خواهیم در آن رقابت‌ها موفق شویم، باید بتوانیم با برگزاری دیدارهای تدارکاتی مناسب، شرایط را برای موفقیت تیم ملی و رسیدن به افتخار بزرگ صعود به جام جهانی فراهم کنیم.

حسینی در پایان با بیان اینکه همه مسئولان آینده فدراسیون فوتبال باید هدف اصلی خود را رسیدن به این موفقیت بزرگ قرار دهند، در مورد اینکه دوست دارد ایران با چه تیمی همگروه شود، گفت: تیمی که می‌خواهد به جام جهانی برود، باید بدون توجه به نام و قدرت حریف، با تمام توان در هر مسابقه‌ای برای رسیدن به پیروزی به میدان برود.

انتخابات فدراسیون فوتبال در شرایطی روز 15 اسفندماه برگزار خواهد شد که علی کفاشیان، عزیز محمدی و محمدحسین قریب برای نشستن روی صندلی ریاست با یکدیگر رقابت خواهند کرد.