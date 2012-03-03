به گزارش خبرنگار مهر، در پیام حجتالاسلام علی بنایی آمده است: مردم وفادار، آگاه و همیشه در صحنه قم، با الهام از رهنمودهای مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) با آرای خود در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی یوم الله دیگری را رقم زده و دشمنان کینه توز نظام مقدس و انقلاب اسلامی را مات و مبهوت ساخته و دل دوستان انقلاب به ویژه رهبر معظم انقلاب و مراجع عظام تقلید را شاد ساختند.
وی افزود: به عنوان کمترین خادم مردم بر خود فرض میدانم، سپاس خود را از این حضور دشمن شکن و سرنوشت ساز بر تک تک شهروندان ابراز داشته و به منتخبان مردم قم در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی دکتر لاریجانی، حجتالاسلام والمسلمین آشتیانی عراقی و امیرآبادی فراهانی تبریک بگویم.
حجتالاسلام بنایی اضافه کرد: بیتردید افزایش آرای دکتر لاریجانی در این دوره نسبت به قبل نشانه اعتماد مردم به روحانیت و مرجعیت و اسلام ناب محمدی است.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی گفت: لازم میدانم از اظهار لطف و عنایت مراجع عظام تقلید (حفظهم الله) و علمای اعلام و اعضای محترم جامعه مدرسین به ویژه حضرات آیات مهدوی کنی و مومن (دامت برکاتهم) تشکر ویژه داشته و از همه مردم، دوستان، علاقهمندان و تشکلهایی که اینجانب را شرمنده لطف خود نموده بودند و همچنین همه کاندیداهایی که با بذل تمام توان و آبروی خود در کارزار انتخابات شرکت کرده و رونق بخش این انتخابات بودند، سپاسگزاری کنم. همه در این کارزار آبرو داشتند، هرچند انتظار میرفت فضا به گونهای باشد که شاهد هیچ تخریبی نباشیم.
حجتالاسلام بنایی تاکید کرد: اینجانب نمایندگی مردم قم در دو دوره هفتم و هشتم مجلس شورای اسلامی را افتخار بزرگی برای خود دانسته و همواره در هر موقعیتی تلاش خواهم کرد که خدمتگزار خوبی برای مردم فهیم و قهرمان قم باشم.
با پایان یافتن شمارش آرای نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه استان قم، علی اردشیر لاریجانی با کسب 270 هزار و 382 رای، رضا آشتیانی عراقی با کسب 164 هزار و 219 رای و احمد امیرآبادی فراهانی با کسب 147 هزار و 765 رای از 414 هزار و 865 رای صحیح ماخوذه راهی بهارستان نهم شدند.
قم - خبرگزاری مهر: نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی که از ورود به مجلس نهم بازماند با صدور پیامی ضمن تقدیر از حضور باشکوه مردم در انتخابات، انتخاب منتخبان را تبریک گفت.
به گزارش خبرنگار مهر، در پیام حجتالاسلام علی بنایی آمده است: مردم وفادار، آگاه و همیشه در صحنه قم، با الهام از رهنمودهای مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) با آرای خود در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی یوم الله دیگری را رقم زده و دشمنان کینه توز نظام مقدس و انقلاب اسلامی را مات و مبهوت ساخته و دل دوستان انقلاب به ویژه رهبر معظم انقلاب و مراجع عظام تقلید را شاد ساختند.
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