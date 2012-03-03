به گزارش خبرنگار مهر، در پیام حجت‌الاسلام علی بنایی آمده است: مردم وفادار، آگاه و همیشه در صحنه قم، با الهام از رهنمودهای مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) با آرای خود در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی یوم الله دیگری را رقم زده و دشمنان کینه توز نظام مقدس و انقلاب اسلامی را مات و مبهوت ساخته و دل دوستان انقلاب به ویژه رهبر معظم انقلاب و مراجع عظام تقلید را شاد ساختند.



وی افزود: به عنوان کمترین خادم مردم بر خود فرض می‌دانم، سپاس خود را از این حضور دشمن شکن و سرنوشت ساز بر تک تک شهروندان ابراز داشته و به منتخبان مردم قم در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی دکتر لاریجانی، حجت‌الاسلام والمسلمین آشتیانی عراقی و امیرآبادی فراهانی تبریک بگویم.



حجت‌الاسلام بنایی اضافه کرد: بی‌تردید افزایش آرای دکتر لاریجانی در این دوره نسبت به قبل نشانه اعتماد مردم به روحانیت و مرجعیت و اسلام ناب محمدی است.



نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی گفت: لازم می‌دانم از اظهار لطف و عنایت مراجع عظام تقلید (حفظهم الله) و علمای اعلام و اعضای محترم جامعه مدرسین به ویژه حضرات آیات مهدوی کنی و مومن (دامت برکاتهم) تشکر ویژه داشته و از همه مردم، دوستان، علاقه‌مندان و تشکل‌هایی که اینجانب را شرمنده لطف خود نموده بودند و همچنین همه کاندیداهایی که با بذل تمام توان و آبروی خود در کارزار انتخابات شرکت کرده و رونق بخش این انتخابات بودند، سپاسگزاری کنم. همه در این کارزار آبرو داشتند، هرچند انتظار می‌رفت فضا به گونه‌ای باشد که شاهد هیچ تخریبی نباشیم.



حجت‌‌الاسلام بنایی تاکید کرد: اینجانب نمایندگی مردم قم در دو دوره هفتم و هشتم مجلس شورای اسلامی را افتخار بزرگی برای خود دانسته و همواره در هر موقعیتی تلاش خواهم کرد که خدمتگزار خوبی برای مردم فهیم و قهرمان قم باشم.



با پایان یافتن شمارش آرای نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه استان قم، علی اردشیر لاریجانی با کسب 270 هزار و 382 رای، رضا آشتیانی عراقی با کسب 164 هزار و 219 رای و احمد امیرآبادی فراهانی با کسب 147 هزار و 765 رای از 414 هزار و 865 رای صحیح ماخوذه راهی بهارستان نهم شدند.