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۱۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱۷:۴۰

محمد اسماعیلی با 89 هزار رای در زنجان به مجلس راه یافت

محمد اسماعیلی با 89 هزار رای در زنجان به مجلس راه یافت

زنجان - خبرگزاری مهر: محمد اسماعیلی با کسب 89 هزار و 816 رای از تعداد 221 هزار و 816 رای موخذه با اقتدار به عنوان منتخب مردم حوزه انتخابیه زنجان و طارم وارد مجلس شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از محمد اسماعیلی که توانست  با بیشترین تعداد رای به مجلس نهم راه یابد محسن علیمردانیان با تعداد 62 هزار و 755 رای به عنوان نماینده دوم مردم احوزه انتخابیه زنجان و طارم به مجلس نهم راه پیدا کرد.
 
 همچنین در حوزه انتخابیه ماهنشان، ایجرود، انگوران و دندی رضا عبداللهی از لیست جبهه متحد اصولگرایی توانست با کسب  تعداد 19 هزار و 445 رای از تعداد  47 هزار و 12 رای  موخذه برای هفتممین بار متوالی وارد مجلس شد.

در حوزه انتخابیه ابهر و خرمدره از میان 119 هزار و 731 رای موخذه محمدرضا خانمحمدی با کسب  52 هزار و 339 رای وارد مجلس نهم شد.
 
همچنین در حوزه انتخابیه خدابنده(قیدار) سید محمدعلی موسوی سجاسی  با کسب 41 هزار و 741 رای از بین 93 هزار و 384 رای وارد مجلس نهم شد.
 
همچنین مردم استان زنجان در این دور از انتخابات توانستند مشارکت 72.5 درصدی در انتخابات داشته باشند.
کد مطلب 1550767

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