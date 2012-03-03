محمد اسماعیلی با 89 هزار رای در زنجان به مجلس راه یافت

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از محمد اسماعیلی که توانست با بیشترین تعداد رای به مجلس نهم راه یابد محسن علیمردانیان با تعداد 62 هزار و 755 رای به عنوان نماینده دوم مردم احوزه انتخابیه زنجان و طارم به مجلس نهم راه پیدا کرد.

همچنین در حوزه انتخابیه ماهنشان، ایجرود، انگوران و دندی رضا عبداللهی از لیست جبهه متحد اصولگرایی توانست با کسب تعداد 19 هزار و 445 رای از تعداد 47 هزار و 12 رای موخذه برای هفتممین بار متوالی وارد مجلس شد.



در حوزه انتخابیه ابهر و خرمدره از میان 119 هزار و 731 رای موخذه محمدرضا خانمحمدی با کسب 52 هزار و 339 رای وارد مجلس نهم شد.



همچنین در حوزه انتخابیه خدابنده(قیدار) سید محمدعلی موسوی سجاسی با کسب 41 هزار و 741 رای از بین 93 هزار و 384 رای وارد مجلس نهم شد.

همچنین مردم استان زنجان در این دور از انتخابات توانستند مشارکت 72.5 درصدی در انتخابات داشته باشند.